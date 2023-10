De earste offisjele stjerpartij by Hanle Dark Sky Reserve biedt unike ûnderfining foar amateurastronomen

It Indian Institute of Astrophysics (IIA), yn gearwurking mei de ôfdieling Wildlife Protection, UT Ladakh, organisearre de earste offisjele stjerfeest foar betûfte amateurastronomen. It evenemint fûn plak yn Hanle Dark Sky Reserve yn it easten fan Ladakh fan 12-15 oktober. Hanle, thús fan it Indian Astronomical Observatory, biedt tsjustere loften en droech waar dat ideaal is foar it observearjen fan himelske objekten.

It Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) hat ien fan 'e tsjusterste loften yn Yndia en beslacht in gebiet fan likernôch 22 km yn straal. It reservaat waard oprjochte troch de UT Ladakh om de ûnreplike tsjustere loften te behâlden en troch de minske makke ljochtfersmoarging te kontrolearjen. It stipet net allinich astronomysk ûndersyk, mar befoarderet ek astro-toerisme en draacht by oan de sosjaal-ekonomyske ûntwikkeling fan pleatslike doarpen.

Sawat 30 amateurastronomen hawwe it stjerfeest bywenne, en brochten har teleskopen en kamera's om de skientme fan 'e nachtlike himel te fangen sûnder de ynterferinsje fan ljochtfersmoarging. Ajay Talwar, in priiswinnende astrofotograaf, markearre it belang fan tsjustere loften foar it observearjen fan swakke objekten en it fêstlizzen fan detaillearre foto's. Hy beklamme dat bepaalde astronomyske ferskynsels lykas de False Dawn en Zodiacal Light allinich út Hanle waarnommen wurde kinne fanwegen it tsjuster.

Ien fan 'e hichtepunten fan' e stjerpartij wie de kâns om it Zodiacal Light te tsjûgjen en te fotografearjen, dat is it swakke sinneljocht ferspraat troch stof yn it fleantúch fan it sinnestelsel. Dielnimmers koene dit ferskynsel op twa opienfolgjende nachten observearje.

It evenemint luts dielnimmers út ferskate lokaasjes yn Yndia, ynklusyf Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, en Mumbai. Sudhash Natarajan fan 'e Bangalore Astronomical Society neamde hoe't Hanle's Bortle-1 himel, oanwiisd as it tsjusterste nivo, him tastien om obskure swakke galaxies te observearjen. Hy spruts syn entûsjasme út om elk jier werom te gean nei Hanle.

Neist de stjerpartij hat de IIA, mei finansiering fan UT Ladakh, 24 lytse teleskopen levere oan selekteare doarpsbewenners yn it reservaat en se oplaat as astronomy-ambassadeurs. Dit inisjatyf hat as doel de pleatslike mienskip te belûken en op te lieden oer astronomy en it astro-toerismepotinsjeel fan Hanle fierder te ferbetterjen.

De direkteur fan IIA, prof. Annapurni Subramaniam, utere har tefredenheid yn it dielen fan 'e unike loften fan HDSR mei astronomy-entûsjasters en priizge de oplieding fan pleatslike mienskippen as astronomy-ambassadeurs foar toeristen.

Oer it algemien joech de earste offisjele stjerpartij yn Hanle Dark Sky Reserve amateurastronomen de kâns om de ûnreplike tsjustere loften te belibjen en himelske objekten yn detail te fangen. It súkses fan it evenemint hat it potensjeel fan Hanle markearre as in socht bestimming foar astronomy-entûsjasters yn Yndia en dêrbûten.

Definysjes:

- Indian Institute of Astrophysics (IIA): In organisaasje dy't ûndersyk docht yn ferskate gebieten fan astrofysika en astronomy yn Yndia.

- Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: In ôfdieling ferantwurdlik foar de beskerming en it behâld fan wildlife yn it Union Territory of Ladakh.

- Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): In gebiet fan sawat 22 km radius om Hanle, dat is oanwiisd as in tsjustere loftreservaat om ljochtfersmoarging te kontrolearjen en tsjustere loften te behâlden foar astronomysk ûndersyk en astro-toerisme.

- False Dawn: In fenomeen dat foar moarnswaarnimming waarnommen is wêr't de himel ferljochte liket te wêzen, ek al is de sinne noch net opkommen.

- Zodiacal Light: Faak sinneljocht ferspraat troch stof yn it fleantúch fan it sinnestelsel, sichtber yn tsjustere loften foar moarn as nei sinne ûndergong.

- Bortle-skaal: In numerike skaal dy't it tsjuster fan 'e nachthimel mjit, mei Bortle-1 it tsjusterste nivo.

- Ambassadors foar astronomy: Doarpsbewenners yn it Hanle Dark Sky Reserve, dy't binne oplaat om toeristen op te lieden en te begelieden yn astronomy-relatearre aktiviteiten.

Boarnen: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.