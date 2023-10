Astrofotografen sammelje yn Hanle om Zodiacal Light te observearjen

Amateurastronomen út ferskate dielen fan Yndia sammelen koartlyn yn Hanle, in doarp yn 'e Ladakh-regio, om it ûngrypbere ferskynsel bekend as it Zodiacal Light te tsjûgjen en te fangen. Priiswinnende astrofotograaf Ajay Talwar, dy't in protte jierren nei Hanle komt, utere it belang fan tsjustere loften foar it observearjen fan swakke objekten yn detail. Neffens Talwar kinne bepaalde astronomyske foarfallen lykas de False Dawn of it Zodiacal Light allinich fan Hanle ôf sjoen wurde fanwegen syn útsûnderlike tsjusterens.

It Zodiacal Light is in swakke gloed fan sinneljocht ferspraat troch stofdieltsjes yn it flak fan it sinnestelsel. Dit ferskynsel is ekstreem swak en kin allinich wurde waarnommen fan 'e tsjusterste lokaasjes, krekt foar moarn. De dielnimmers fan 'e Star Party yn Hanle wiene gelokkich om dit evemere ljocht op twa opienfolgjende nachten te sjen en te fotografearjen.

It evenemint luts in ferskaat groep dielnimmers, ynklusyf pleatslike doarpsbewenners, toeristen en astronomy-entûsjasters út stêden lykas Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep en Mumbai. Sudhash Natarajan, lid fan 'e Bangalore Astronomical Society, dielde syn opwining oer it observearjen fan obskure stjerrestelsels yn Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), dy't in útsûnderlik tsjustere Bortle-1-himel biedt foar stargazing.

Dorjey Angchuk, in oare dielnimmer, beklamme dat Hanle in haven is foar amateurastronomen. Hy iepenbiere plannen om de HDSR Star Party as jierliks ​​​​evenemint op te rjochtsjen, yn 'e hope om it in heul begeerde gearkomste te meitsjen foar astronomy-entûsjasters sawol yn Yndia as yn it bûtenlân. Dêrnjonken wurdt Hanle befoardere as in side foar astro-toerisme, en ferliedt mear besikers om de wûnders fan 'e nachtlike himel yn dizze ôfstânregio te ferkennen.

Oer it algemien levere de gearkomste fan hertstochtlike astrofotografen en astronomen yn Hanle in unike kâns om de etheryske skientme fan it Zodiacal Light te tsjûgjen en it útsûnderlike tsjuster te wurdearjen dat sokke observaasjes mooglik makket.

