Alde houten logs ûntdekke de avansearre feardigens fan iere minsken

Argeologen hawwe âlde houten logs yn Sambia ûntdutsen dy't eardere oannames útdaagje oer de mooglikheden fan iere minsken. De befinings, publisearre yn it tydskrift Nature, suggerearje dat minsken yn 'e stientiid struktueren bouden hast in heal miljoen jier lyn, wat oanjout op in nivo fan yntelliginsje en ferbylding dat earder ûnbekend wie.

It ûndersyksprojekt Deep Roots of Humanity fan 'e Universiteit fan Liverpool hat it âlde hout opgroeven en analysearre. Professor Larry Barham, de projektlieder, utere dat dizze ûntdekking syn begryp fan iere minsklike foarâlden feroare hat. Hy is fan betinken dat dizze âlde minsken har feardichheden en kreativiteit brûkten om wat nij en grut fan hout te bouwen.

De ûndersikers fûnen ek âlde houten ark, wêrûnder graafstokken, mar de meast spannende ûntdekking wie twa stikken hout dy't rjochte hoeke byinoar passe. Stienen ark waarden brûkt om kerven yn 'e logs te snijen, wêrtroch't se struktureel ferbûn wurde kinne. Troch it analysearjen fan de ierdelagen dêr't it hout yn begroeven wie, hat it team bepaald dat it sawat 476,000 jier âld wie.

Foarige bewiis fan minsklik gebrûk fan hout is beheind ta it meitsjen fan fjoer en it meitsjen fan ienfâldige ark. Dizze ûntdekking daagt it idee út dat iere minsken suver nomadysk libben liede en lit sjen dat se yn steat wiene om kompleksere konstruksje te meitsjen.

It doel fan dizze houten struktueren bliuwt ûndúdlik. De grutte fan 'e logs suggerearret dat se waarden brûkt om wat substansjeel te bouwen, mooglik in platfoarm foar in ûnderdak of in struktuer by in rivier foar de fiskerij. Sûnder folsleiner bewiis is it lykwols lestich om de krekte aard fan dizze struktueren te bepalen of de soarten fan âlde minsken dy't se bouden.

De houten artefakten binne nei it Feriene Keninkryk ferfierd foar analyse en behâld. Sadree't dit foltôge is, sille se weromjûn wurde nei Sambia om werjûn te wurden. De hope is dat dizze ûntdekkingen kolleksjes sille ferrykje en ljocht op 'e houtwurktradysje yn Sambia en âlde minsklike ynteraksjes mei it miljeu sille smyt.

Boarne: BBC News