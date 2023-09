Earst bekende gebrûk fan hout yn bou ûntdutsen yn Zambia

Argeologen hawwe it ierst bekende gebrûk fan hout yn bou ûntdutsen yn in oerstreamingsflakte boppe op in wetterfal yn noardlik Sambia. De struktuer, datearret út 476,000 jier lyn, is foarôfgeand oan it folgjende bekende uterlik fan hout yn 'e bou mei in grutte marzje. De houten kerf, mei opsetsin makke mei skrap- en adzingstechniken, ferbûn twa dielen en waard njonken tal fan houten ark fûn yn in wetteroerlêst marbekken. De befinings daagje it idee út dat allinich Homo sapiens by steat wie ta lânskipsferoaring.

Houtbehâld is in seldsum foarkommen troch ferfal, wêrtroch it dreech is om de oarsprong fan houtwurk te bepalen. Houten spearen binne lykwols bewarre bleaun yn boggy omstannichheden yn Ingelân en Dútslân, datearret hûnderttûzenen jierren werom. In stik hout fan 780,000 jier lyn fûn yn Israel is ynterpretearre as it âldst bekende houten ark. Wylst bewiis fan houtbewurking yn 'e iere prehistoarje min is, leveret de ûntdekking fan Kalambo substansjele hoemannichten bewurke houtstikken, wat suggerearret in breed oanbod fan potinsjele gebrûk bûten wapens.

It doel fan 'e struktuer bliuwt ûnbekend, mar de ûndersikers spekulearje dat it koe hawwe tsjinne as in platfoarm of kuierpaad yn' e omjouwing oan 'e mar. Gjin oar struktureel gebrûk fan hout is fûn yn 'e Afrikaanske of Euraziatyske Paleolitikum, útsein foar in oar kerfblok dat earder ûntdutsen is op deselde side 70 jier lyn.

Dizze baanbrekkende ûntdekking foeget ta oan de fassinearjende argeologyske skiednis fan Sambia. Earder waard de skedel fan in hominin bekend as Kabwe Man, Homo heidelbergensis, ûntdutsen yn Kabwe. Datearret likernôch 300,000 jier werom, de Kabwe Man ferpletterde de lineêre teory fan minsklike evolúsje en iepenbiere it bestean fan meardere parallelle minsklike lineages. Wylst de Skull miskien net direkt keppele is oan 'e houten struktuer, bliuwt it in sterke kandidaat.

De identiteit fan 'e makkers fan' e struktuer en de oerfloed fan ark bliuwt ûnwis, om't Afrika yn dy tiid befolke waard troch ferskate hominin-soarten. De regio Kalambo wie lykwols in hub fan aktiviteit foar tal fan homininefarianten, ynklusyf Homo heidelbergensis en mooglik Homo naledi. Fierder ûndersyk is nedich om de mystearjes om it ierst bekende gebrûk fan hout yn 'e bou yn Zambia te ûntdekken.

