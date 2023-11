In resinte analyse útfierd troch Annie Lennox, in ûndersiker oan 'e Iepen Universiteit, hat bliken dien dat de rjochtlinen foar it beneamen fan' e oerflakken fan in planeet gjin ynklusiviteit fan geslacht ûntbrekt en in foaroardielen fertoane foar manlju. Ut it ûndersyk fan Lennox, wêrby't de databank fan 'e International Astronomical Union (IAU) analysearre waard, die bliken dat mar twa prosint fan 'e bekende moannekraters nei froulju neamd binne.

De IAU is in ynternasjonale feriening fan profesjonele astronomen, en har belied regelet de nammejouwing fan planetêre funksjes lykas kraters, bergen, dellingen, canyons, oseanen en fulkanen. Lennox hat in iepen brief skreaun oan 'e IAU, dy't har oanmoedige om de foaroardielen yn har nammebelied oan te pakken, dat se beweart dat "cisgender blanke manlju" favorearje.

De praktyk fan it neamen fan moannekraters waard inisjearre troch Italjaanske astronoom Giovanni Battista Riccioli yn 1635. Hy naam de titels fan ferneamde wittenskippers oan foar syn ûntdekkingen, in tradysje dy't de IAU hjoeddedei noch folget.

Wylst de IAU net direkt nammen tawize, fasilitearret it de formaasje fan wurkgroepen of taakgroepen om nammen foar spesifike funksjes foar te stellen en goed te keuren. Dizze útstellen lûke faak ynspiraasje út histoaryske figueren, mytology of kulturele tema's. Lennox stelt lykwols dat dizze oanpak histoaryske ûnrjochten behâldt en bydraacht oan in gebrek oan ferskaat binnen de nomenklatuer.

Lennox's ûndersyk die bliken ek ferskillen yn 'e fertsjintwurdiging fan froulju ûnder planetêre funksjes. Wylst Merkurius in wat bettere fertsjintwurdiging toant mei 11.8 prosint fan syn kraters neamd nei froulju, toant Mars signifikante geslachtferskil, mei mar 1.8 prosint fan syn kraters neamd nei froulju. Venus, oan 'e oare kant, hat alle kraters neamd nei froulju, mar mar 38 prosint wurdt taskreaun oan echte froulju dy't in substansjele bydrage levere oan 'e maatskippij.

Om gruttere ynklusiviteit en ferskaat yn planetêre nammejouwing te garandearjen, is it essensjeel om de hjoeddeistige rjochtlinen te besjen en te herzien. Dit soe in mear represintative fiering mooglik meitsje fan de bydragen dy't troch alle geslachten yn 'e rin fan' e skiednis makke binne. Troch it oannimmen fan in mear ynklusive oanpak foar beneaming fan planetêre funksjes, kin de wittenskiplike mienskip romte meitsje foar in breder skala oan narrativen en gelikensens en erkenning foar elkenien befoarderje.