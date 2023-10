Wylst NASA har taret op misjes nei de moanne en Mars, is in krúsjale útdaging it garandearjen fan in duorsume fiedingsboarne foar bemanningsleden tidens har langere ferbliuw yn 'e romte. Op it stuit fertrouwe astronauten primêr op foarferpakt iten, wat beheiningen hat yn termen fan kwaliteit en fieding oer de tiid. Om dit probleem oan te pakken, ûndersiikje ûndersikers de mooglikheid om iten yn 'e romte te groeien, it minimalisearjen fan de needsaak foar faak opnij oanfier en soargje foar in frisse en fiedende fiedselfoarsjenning foar langduorjende misjes.

NASA inisjearre it projekt "Growing Beyond Earth" yn gearwurking mei de Fairchild Botanical Garden yn 2015. Dit projekt giet om hûnderten wittenskiplike klassen fan middelbere en middelbere skoallen yn 'e Feriene Steaten dy't ferskate sied groeie yn in habitat fergelykber mei dy op it International Space Station ( ISS). Sieden dy't bloeie yn dizze klaslokalen wurde dan oerbrocht nei in keamer yn NASA's Kennedy Space Center foar fierdere testen. De selekteare sieden wurde úteinlik nei it ISS stjoerd om har groei yn mikrogravity-omstannichheden te beoardieljen.

NASA hat ek spesjalisearre systemen ûntwikkele om plantgroei yn 'e romte te stypjen. It Vegetable Production System (Veggie) is in keamer mei leech krêft dy't yn steat is om seis planten te hâlden. Bemanningsleden oanstriid mei de hân nei de planten, wetterje se mei de hân. In oar systeem, it Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatisearret it fieden en wetterjen fan planten. De Advanced Plant Habitat is in folslein automatisearre apparaat ûntworpen om plantgroei te studearjen mei minimale belutsenens fan 'e bemanning.

Ljocht- en fiedingsomstannichheden binne kritysk foar suksesfolle plantgroei yn 'e romte. In searje eksperiminten bekend as Veg-04A, Veg-04B, en Veg-05 ûndersocht de groei fan Mizuna mosterd, in griene griene gewaaks, ûnder ferskate ljochtomstannichheden. De opbringst, fiedingskomposysje en mikrobiele nivo's fan 'e romte-groeide planten waarden fergelike mei dy op ierde groeid. Bemanningsleden evaluearren ek de smaak, tekstuer en oare skaaimerken fan it produkt. In oar eksperimint, Plant Habitat-04, rjochte him op plant-mikrobe-ynteraksjes en beoardiele de smaak en tekstuer fan chili-peppers.

Inisjele eksperiminten hawwe oantoand dat mikrogravity de plantûntwikkeling kin beynfloedzje, mar de totale plantsûnens net skea. Bygelyks, tarweplanten groeiden 10% heger yn mikrogravity yn ferliking mei har tsjinhingers op ierde. De ûndersiken fan Seedling Growth die bliken dat seedlings kinne oanpasse oan mikrogravity troch geneekspresje te feroarjen relatearre oan romte-induzearre stressors. Gravity Sensing yn planten waard ûndersocht troch it Plant Gravity Sensing-ûndersyk útfierd troch de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Dizze stúdzje mjitten de ynfloed fan mikrogravity op kalziumnivo's, en levere ynsjoch yn it ûntwerpen fan effektive metoaden foar groeiende planten yn 'e romte.

Adekwate wetterferliening is in wichtige útdaging yn mikrogravity. It ûndersyk fan Plant Water Management toande in hydroponyske metoade foar it leverjen fan wetter en loft oan plantwurden. De XROOTS-stúdzje eksperimintearre mei hydroponyske en aeroponyske techniken (loftbasearre) as alternativen foar tradisjonele grûn-basearre kultivaasje. Dizze techniken hawwe it potensjeel om grutskalige gewaaksproduksje mooglik te meitsjen foar takomstige romteferkenning.

Fierders hawwe de VEG-03-ûndersiken belutsen by it kultivearjen fan ferskate grienten, wêrûnder Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, en Red Romaine Lettuce. Tidens it eksperimint die NASA-astronaut Mike Hopkins de earste planttransplantaasje yn 'e romte, troch sûne spruiten oer te bringen fan ien plantkussen nei wrakseljende planten yn Veggie. Dizze suksesfolle transplant presintearret nije mooglikheden foar it ferbetterjen fan plantengroei yn mikrogravity en it útwreidzjen fan it ferskaat oan gewaaksen dy't yn 'e romte kinne wurde groeid.

Wylst NASA har ûndersyk en eksperiminten trochgiet, is it dúdlik dat it kweken fan planten yn 'e romte in kânsrike oplossing is foar langduorjende misjes. De kennis fan dizze ynspanningen sil helpe by it foarmjen fan takomstige technologyen en metoaden foar duorsume fiedselproduksje yn 'e romte, en stypje de ambisjeuze doelen fan it buro fan minsklike ferkenning bûten de ierde.

