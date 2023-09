Bruidegom ferwûne yn glêsbrekkende tradysje by joadske brulloft

In brêgeman is moandei ferwûne rekke by in tradysjonele joadske brulloft yn Bnei Brak. By it dielnimmen oan it ritueel fan it brekken fan in glês ûnder de brulloftsloft, snijde de brêge by ûngelok syn skonk. It ynsidint fûn plak yn in feestseal, en medyske teams waarden fuortendaliks oproppen nei it toaniel. De brêgeman krige in earste medyske behanneling yn 'e hal en waard dêrnei ferfierd nei Mayanei HaYeshua Medical Center yn Bnei Brak foar fierdere soarch.

Baruch Goldberg, in medicus fan United Hatzalah dy't de brêgeman behanneling joech, stelde dat de blessuere in djippe sneed oan 'e skonk wie. Nei it jaan fan earste help is de brêgeman nei it medysk sintrum brocht foar ekstra medyske oandacht.

It brekken fan it glês is in foarkommende tradysje yn joadske houliken. It bart meastentiids oan 'e ein fan' e seremoanje en wurdt begelaat troch cheers en fiering. It brekken fan it glês symbolisearret de ferneatiging fan 'e Hillige Timpel yn Jeruzalem en tsjinnet as in oantinken oan' e skiednis en fearkrêft fan it Joadske folk.

Ynsidinten lykas dit beklamje it belang fan feiligens foarsoarchsmaatregels tidens religieuze en kulturele tradysjes. Trouwlokaasjes moatte soargje dat der goede maatregels binne om ûngemakken en ferwûnings te foarkommen. Derneist moatte dielnimmers foarsichtich wêze en soargje dat se goed ynformeare binne oer de potensjele risiko's dy't ferbûn binne mei dizze rituelen.

