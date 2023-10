De Grienlânske iisplaat kin mear resistint wêze foar opwaarming fan de ierde dan earder tocht

In nije stúdzje dy't koartlyn publisearre is suggerearret dat de Grienlânske iisplaat mear resistint wêze kin foar opwaarming fan 'e ierde dan earder tocht. De ûndersikers fûnen dat de iisplaat stadich reagearret op troch de minske feroarsake opwaarming, wat betsjuttet dat it ferminderjen fan broeikasgassen yn 'e kommende ieuwen kin foarkomme dat it smelt.

De stúdzje, útfierd troch ûndersikers fan it Potsdam Institute for Climate Impact Research en de Arktyske Universiteit fan Noarwegen, brûkte kompjûtermodellen om de potensjele effekten fan ferskate temperatuersenario's op 'e iis te simulearjen. Se konkludearren dat sels as krityske temperatuerdrompels tydlik oerhelle wurde, it dochs mooglik wêze soe om in kantelpunt te foarkommen dat soe resultearje yn signifikante seespegelstiging oer hûnderttûzenen jierren.

De ûndersikers beklamje lykwols dat dit net betsjut dat de ynspanningen om de klimaatferoaring te bestriden, ûntspannen wurde moatte. Se stelle dat it ferminderjen fan broeikasgassen en it oanpakken fan globale opwaarming krúsjaal en driuwend bliuwt. De stúdzje ûnderstreket it belang fan stabilisearjen fan globale temperatueren op net mear as 1.5 graden Celsius boppe pre-yndustriële nivo's om fierdere smelten fan 'e iis te foarkommen.

De Grienlânske iis beslacht sa'n 80% fan it grutste eilân fan 'e wrâld en draacht op it stuit by oan it tanimmen fan seespegel. As it soe folslein smelten, de wrâldwide seespegel soe tanimme mei likernôch 24 fuotten, resultearret yn ferneatigjende gefolgen foar kuststêden wrâldwiid.

Dizze stúdzje jout hope dat as direkte aksje wurdt nommen om útstjit fan broeikasgassen te ferminderjen, it slimste senario fan ynstoarten fan iisblêd en drastyske seespegelferheging kin wurde foarkommen. De timing fan emissiereduksje is lykwols krúsjaal, om't in fertraging fan mear as in pear ieuwen noch liede kin ta signifikante seespegelferheging.

As konklúzje, wylst de stúdzje suggerearret dat de Grienlânske iisplaat mear resistint wêze kin foar globale opwaarming, it ûnderstreket de needsaak foar driuwende aksje om klimaatferoaring oan te pakken en de risiko's dy't ferbûn binne mei it smelten fan iisplaten te minimalisearjen.

