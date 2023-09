Gravitaasjewellen koene de rol fan tsjustere matearje iepenbierje yn it transformearjen fan neutronstjerren

In team fan teoretyske natuerkundigen yn Yndia hat in nije manier foarsteld om de rol fan tsjustere matearje te begripen by it transformearjen fan neutronstjerren yn swarte gatten mei gravitaasjewellen. Tsjustere matearje is in hypotetyske stof dy't leaude om ynteraksje mei gewoane matearje troch swiertekrêft en mooglik troch swakke net-gravitasjonele ynteraksjes. Dizze ynteraksjes kinne it mooglik meitsje om dieltsjes fan donkere matearje te fongen yn in neutroanenstjer, dat is it tichte kearnrest fan in massive stjer dy't as supernova is eksplodearre.

De ûndersikers suggerearje dat de accumulation fan donkere matearje yn 'e kearn fan in neutronstjer syn tichtheid kin ferheegje oant it punt wêr't it ynstoart yn in miniatuer swart gat. Dit swarte gat soe dan groeie en de neutroanenstjer opslokje, wat resultearre yn in swart gat mei in legere as ferwachte massa. De opspoaring fan sokke lege massa swarte gatten koe leverje tintalizing bewiis foar it bestean fan tsjustere matearje.

Observaasjes fan gravitasjonele weagen út de fúzjes fan swarte gat pearen hawwe al iepenbiere it bestean fan swarte gatten binnen in massa gap fan 2-5 sinne massa's. De ûndersikers stelle foar dat guon fan dizze swarte gatten mooglik makke binne mei help fan donkere matearje. De stúdzje suggerearret ek dat it bestudearjen fan dizze fúzjes wichtige ynsjoch kinne leverje yn 'e natuer fan tsjustere matearje en har ynteraksjes mei nukleons.

It foardiel fan it brûken fan gravitasjonele weagen om te sykjen nei bewiis fan donkere matearje is dat it de meast gefoelige metoade is dy't beskikber is foar it opspoaren fan de net-gravitasjonele ynteraksjes fan tsjustere matearje mei gewoane matearje. Oars as oare detektors binne waarnimmings fan gravitaasjewellen net ûnderwurpen oan eftergrûnlûd fan boarnen lykas neutrino's.

Ta beslút suggerearret dizze stúdzje dat gravitaasjewellen weardefolle ynformaasje kinne leverje oer de rol fan tsjustere matearje by it transformearjen fan neutronstjerren yn swarte gatten. Fierdere observaasjes fan swarte gat-fúzjes kinne natuerkundigen tastean om ferskate modellen fan donkere matearje te evaluearjen en beheiningen te jaan oan har ynteraksjes mei gewoane matearje.

boarnen:

- Physics World: www.PhysicsWorld.com

- Letters foar fysike beoardieling: www.prletters.org