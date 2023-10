Twijfelje oan Einstein en Euler: Testje de wetten fan swiertekrêft yn it universum

Yn 1915 yntrodusearre Albert Einstein syn teory fan Algemiene Relativiteit, dy't ús begryp fan it universum feroare. Ynstee fan romte en tiid as fêste entiteiten te beskôgjen, stelde Einstein foar dat se dynamysk wiene en ferweve mei matearje en ljocht. Syn fergelikingen ferklearre hoe't matearje romte-tiid krûpt en krûpt, en beynfloedet de beweging fan stjerren, stjerrestelsels en ljocht.

Mar kinne wy ​​der wis fan wêze dat de fergelikingen fan Einstein altyd jildich binne? Binne d'r situaasjes wêr't se miskien wurde skeind, of wêr't de fergelikingen foarsteld troch de 18e-ieuske wiskundige Leonhard Euler miskien modifikaasje nedich hawwe? Dit is in fraach dy't wittenskippers hawwe ûndersocht, foaral sjoen de mystearjes dy't noch bestean yn ús universum.

Ien fan dizze mystearjes is donkere matearje, in soarte fan matearje dy't net te finen is mei hjoeddeiske teleskopen. Yn 'e jierren '1930 konstatearre Fritz Zwicky dat d'r fiif kear mear matearje yn it universum wie dan wat wy koenen ûntdekke. Hy neamde dizze ûnsichtbere saak "donkere matearje". Wittenskippers binne net yn steat west om dieltsjes fan donkere matearje te identifisearjen of har gedrach te begripen. Koe tsjustere matearje ûnderwurpen wêze oan oare krêften as gewoane matearje, en dus Euler's fergeliking útdaagje?

In oar mystearje is de konstatearring dat de útwreiding fan it universum fersnelt, yn tsjinstelling ta wat de teory fan Einstein foarseit. Wittenskippers besykje noch de oarsaak fan dit gedrach te begripen. Is d'r in oare "tsjustere" stof mei ôfwikende swiertekrêft? Of is Einstein syn teory fan swiertekrêft net fan tapassing op tige grutte skalen? Dizze mystearjes jouwe motivaasje foar it testen fan 'e wetten foarsteld troch Einstein en Euler.

Undersikers hawwe it gedrach fan swiertekrêft studearre oer grutte ôfstannen yn it hielal. Se hawwe in hantekening fan modifisearre swiertekrêft identifisearre neamd de "gravitasjonele slip". Neffens Algemiene Relativity moatte ljocht en matearje deselde bûging ûnderfine as se troch ferfoarme romte-tiid reizgje. Troch te fergelykjen hoe't stjerrestelsels yn gravitaasjeputten falle en hoe't it ljocht fan dizze stjerrestelsels ôfwiist wurdt, kinne wittenskippers bepale oft d'r in gravitasjonele slip is.

As der lykwols in gravitasjonele slip wurdt ûntdutsen, is it útdaagjend om te bepalen oft it komt troch in wiziging fan Einstein syn wetten of in wiziging fan Euler syn fergeliking. Om ûnderskied te meitsjen tusken de twa, moatte wittenskippers it effekt mjitten bekend as "gravitasjonele redshift", wat kin wurde dien mei teleskopen lykas it Dark Energy Spectroscopic Instrument en de Square Kilometer Array.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn Nature Astronomy konkludearren wittenskippers dat it mjitten fan de gravitasjonele slip allinnich net kin bepale oft der in wiziging is fan Einstein syn wetten of Euler syn fergeliking. Troch it mjitten fan de gravitasjonele redshift kin it lykwols mooglik wêze om dit ûnderskied te meitsjen. De útdaging leit yn it feit dat teleskopen allinnich de kollektive beweging fan stjerrestelsels mjitte kinne, dy't sawol normale matearje as donkere matearje befetsje. Differinsjaasje fan 'e effekten fan tsjustere matearje en feroare swiertekrêft wurdt yn dit senario dreech.

Gravitasjonele redshift, dy't allinich beynfloede wurdt troch tiidferfoarming, biedt in manier om it gravitasjonele potinsjeel direkt te ûndersiikjen. As ljocht oan in gravitasjonele potinsjeel ûntkomt, feroaret syn kleur nei read, wat de gravitasjonele readferskowing oanjout. Dit effekt is te ûnderskieden fan gravitasjonele lensing, dy't wurdt feroarsake troch sawol romte as tiid ferfoarming.

Ta beslút, it ferkennen fan 'e jildichheid fan' e fergelikingen fan Einstein en Euler is in kritysk besykjen om de mystearjes fan ús universum te begripen. Wylst it mjitten fan 'e gravitasjonele slip miskien gjin definityf antwurd leveret, kin it mjitten fan' e gravitasjonele redshift helpe om ûnderskied te meitsjen tusken oanpassingen fan 'e swiertekrêft fan Einstein en Euler's fergeliking. Fierdere foarútgong yn teleskopen en observaasjetechniken sille wittenskippers ynskeakelje de wiere aard fan swiertekrêft en it universum te ûntdekken.

boarnen:

- Einstein en Euler: Testing the Laws of Gravity in the Universe, Ruslan Batiuk, Adobe stock, [boarne URL]

(Opmerking: URL's binne weilitten neffens de ynstruksjes)