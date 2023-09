Sûchdierevolúsje yn Afrika net oandreaun troch útwreiding fan greide, stúdzje suggerearret

Nij ûndersyk daagt it lange-holden leauwen út dat evolúsje fan sûchdieren yn Afrika, ynklusyf dy fan moderne minsklike foarâlden, primêr oandreaun waard troch de útwreiding fan greiden. In stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Utah suggerearret dat feroaringen yn fegetaasje it romtlike berik fan sûchdiergroepen beynfloede hawwe, wat liede ta útstjerren en de oarsprong fan nije soarten. De stúdzje rjochte him op it modelleren fan 'e antwurden fan 58 moderne herbivore soarten op feroaringen yn houtbedekking yn parken en natuerreservaten yn Afrika. De útkomsten lieten in foarkar sjen foar omjouwings mei likernôch heal houtige bedekking, wylst hiel pear soarten leaver iepen greide of sletten bosken hawwe.

It ûndersyksteam hat ek rekken hâlden mei de dieetfoarkarren fan 'e sûchdiersoarten, ynklusyf grazers, browsers, frugivores en mingde feeders. Soarten dy't leaver iepen habitaten lieten in delgong yn kâns as houtige bedekking tanommen, wylst soarten dy't leaver sletten bosken lieten in delgong yn kâns mei in ferskowing nei iepen greide. De stúdzje fûn dat guon soarten, lykas impala's, buffels en wyldebeesten, gjin gefoelichheid hawwe foar feroarjende fegetaasjebedekking.

De ûndersikers konkludearren dat it meast wierskynlike ekosysteem dat yn 'e lette Cenozoic proliferearre wie in savanne-omjouwing, dominearre troch greiden ôfwiksele mei strûken en beammen. Dizze omjouwings waarden sterk beynfloede troch jierlikse delslach, dy't de groeiproduktiviteit yn mear droege omstannichheden kinne ferminderje, of plant fiedingsstoffen yn gebieten mei oermjittige delslach ferwetterje.

De stúdzje beklamme ek de beheiningen fan it brûken fan fossile oerbliuwsels om ferline lânskipswizigingen te rekonstruearjen. Eardere ûndersiken hawwe suggerearre dat bepaalde fossilen ticht bosken oanjaan, mar dit ûndersyk docht bliken dat dizze fossilen miskien net krekt de boskdekking oer in grutter gebiet fertsjintwurdigje. De ûndersikers warskôgje om allinich te fertrouwen op fossilen as "yndikatorsoarten" by paleoekologyske rekonstruksjes.

Gearfetsjend suggerearret de stúdzje dat de útwreiding fan greiden troch it lette Cenozoic miskien net de primêre driuwfear west hat fan sûchdierspeciaasje en útstjerren yn Afrika. Ynstee, feroaringen yn fegetaasjebedekking, beynfloede troch faktoaren lykas delslach, spile in wichtige rol by it foarmjen fan evolúsje fan sûchdieren op it kontinint.

boarnen:

– Kathryn G. Sokolowski et al, Do grazers lykweardich greide? Fersterkjen fan paleo-omjouwingskonklúzjes troch analyze fan hjoeddeiske Afrikaanske sûchdieren, Palaeogeography, Palaeoklimatology, Palaeoecology (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786