Linten fan grafeen jouwe better platfoarm foar Twistronics-stúdzjes

In nije oanpak fan twistronics-stúdzjes mei linten fan grafeen koe ûndersikers bettere kontrôle jaan oer de draaihoeke en meitsje it makliker om de elektroanyske effekten te studearjen dy't ûntsteane út it draaien en spannen fan oanbuorjende lagen fan twadimensjonale (2D) materialen. Foarige twistronics-stúdzjes rjochte har op it draaien fan twa flakken fan materiaal en it stapeljen fan har, mar de nije lint-basearre technyk makket in mear trochgeande feroaring yn 'e twisthoeke mooglik, soarget foar bettere kontrôle en makket it mooglik om makliker te studearjen fan' e elektroanyske effekten.

Troch lagen fan 2D-materialen te stapeljen en de hoeke tusken har te feroarjen, hawwe ûndersikers ûntdutsen dat se de elektroanyske eigenskippen fan dizze materialen feroarje kinne. Bygelyks, in bilayer fan graphene ûntwikkelet in band gat doe't pleatst yn kontakt mei hexagonal boron nitride. Dit komt om't de wat net oerienkommende lagen fan grafeen en hBN in moiré-superrooster foarmje, wêrtroch't in bandgat ûntstiet. Troch de lagen fierder te draaien en de hoeke dêrtusken te fergrutsjen, ferdwynt it bandgat.

Dizze mooglikheid om elektroanyske eigenskippen te feroarjen sûnder de gemyske gearstalling fan it materiaal te feroarjen is in fûneminteel nije rjochting yn apparaattechnyk en is "twistronics" neamd. It kontrolearjen fan twisthoeken en byhearrende spanning bliuwt lykwols in útdaging, om't ferskate gebieten fan in stekproef ferskate elektroanyske eigenskippen hawwe kinne. Om dit te oerwinnen, pleatsten ûndersikers fan 'e Columbia University in lintfoarmige grafeenlaach boppe op hBN en bûgden stadich ien ein fan it lint mei in piëzo-atomyske krêftmikroskoop. Dit makke in draaihoeke dy't kontinu fariearre en in unifoarm strainprofyl dat koe wurde foarsizze.

De ûndersikers wiene by steat om kontinu tune sawol strain en twist hoeke, jaan harren ungewoane tagong ta de "fase diagram" fan twisted hoeken. Dit nivo fan kontrôle soarget foar sekuere mapping fan de ôfhinklikheid fan de elektroanyske band struktuer op twist hoeke, dat wie net earder mooglik. Derneist biedt de nije technyk de earste kâns om de rol fan spanning te mjitten yn magyske hoeke bilayer grafeensystemen op in reprodusearbere manier en iepenet nije ideeën foar it kontrolearjen fan de elektroanyske bandstruktuer yn twisted layer systemen.

