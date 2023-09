Gedrachsfleksibiliteit fasilitearret rappe útwreiding fan berik yn grutte-tailed Grackles

By

Undersikers fan it Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, de Universiteit fan Kalifornje Santa Barbara en de Universiteit fan Rochester hawwe ûntdutsen dat de great-tailed grackle, in fûgelsoarte dy't har populaasje rap útwreide hat oer Noard-Amearika, syn súkses te tankjen hat oan syn hâlden en dragen. De ûndersikers fûnen dat de grutte-tailed-grackles har habitatbreedte fergrutte hawwe en har oanpast oan wenjen yn mear stedske, droege omjouwings, yn tsjinstelling ta har neiste sibben, de boat-tailed grackle.

De stúdzje, basearre op boargerwittenskiplike waarnimmings fan fûgelfoarfallen tusken 1979 en 2019, die bliken dat de grutte-tailed grackles net gewoan ferhúzje nei nije habitats dy't oerienkomme mei har eardere easken, mar aktyf útwreide har berik troch har habitatfoarkar te feroarjen. Oarsom ferhuze boat-tailed grackles har berik mar in bytsje nei it noarden yn reaksje op klimaatferoaring.

De ûndersikers ûndersochten ek de rol fan gedrach yn it fermogen fan 'e great-tailed grackles om har oan te passen oan nije habitats. Se fûnen dat de befolking oan 'e râne fan' e berik mear fleksibiliteit en persistinsje eksposearre yn ferliking mei de net-kantbefolking. De ûndersikers spekulearje dat persistinsje yndividuen mooglik makket oplossingen te finen foar útdagings yn nije omjouwings, wylst fariabiliteit yn fleksibiliteit binnen in befolking de kâns op suksesfolle útwreiding fergruttet.

De befinings markearje it belang fan fleksibiliteit en persistinsje yn it fasilitearjen fan rappe útwreidingen fan berik en suggerearje dat begryp hoe't soarten lykas grutte-tailed grackles oanpasse oan nije omjouwings ynsjoch kinne leverje foar it helpen fan ôfnimmende soarten omgean mei miljeuferoarings.

