Globale opwaarming draacht net allinich by oan it bleken fan koraal, mar hat ek it potensjeel om de populaasje fan stjerfisken fan kroan-fan-doornen te fergrutsjen, dy't bekende rôfdieren fan koraalriffen binne. Dizze stjerfisken, yn har folwoeksen stadium, binne wiere rôfdieren dy't koraalriffen opsnuorje. As jongerein dogge se lykwols as herbivoren en wachtsje se op libbene koraal om te herstellen foardat se koraalrôfdieren wurde.

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Sydney hawwe eksperiminten útfierd om de wjerstân fan juvenile kroan-fan-doornen-stjerfisken te testen tsjin waarmtestress. De eksperiminten wiene bedoeld om de betingsten fan marine waarmtegolven te mimikjen dy't liede ta koraalbleken en mortaliteit. De stjerfisken waarden bleatsteld oan waarmtewave-senario's mei temperatueren fariearjend fan 28 ° C oant 30 ° C, en se lieten in signifikant gruttere tolerânsje foar waarmtegolfbetingsten sjen yn ferliking mei koraal.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Global Change Biology, fûn dat jonge stjerfisken mei kroan-fan-doornen yn steat binne om hege temperatueren oant 20 dagen te ferneatigjen. Dizze wjerstân is hast trije kear grutter as de waarmteintensiteit dy't koraalbleken feroarsaket. De befiningen suggerearje dat waarm wetter dizze stjerfisken eins profitearje koe. De oerfloed fan koraal puin habitat as gefolch fan koraal bleken en mortaliteit lit harren oantal tanimme oer de tiid.

Oseaanopwaarming is in direkte bedriging foar it oerlibjen fan koraal, mei ferskate koraalsoarten dy't ferdwine yn regio's lykas de Middellânske See en it Great Barrier Reef yn Austraalje mei swier bleken. Neffens in rapport fan 'e Australyske regearing waard 91% fan' e koralen fan 'e Great Barrier Reef skansearre troch bleken nei in lange simmerhittegolf.

Ta beslút, opwaarming fan de ierde foarmet in wichtige bedriging foar koraalriffen net allinnich troch bleken, mar ek troch potinsjeel it befoarderjen fan de proliferaasje fan kroan-of-thorns starish. It begripen fan 'e gefolgen fan klimaatferoaring op marine-ekosystemen is krúsjaal foar ynspanningen foar behâld.

