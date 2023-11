Nije ynsjoch yn Io's fulkanyske aktiviteit

In resinte stúdzje útfierd troch in team fan ûndersikers fan NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, de Universiteit fan Arizona, en Arizona State University hat nij ljocht smiten oer de fulkaanaktiviteit fan Io, ien fan Jupiter's moannen. Troch it analysearjen fan waarmte-emisjegegevens krigen fan sensoren op it Juno-romteskip, koene de ûndersikers in wrâldwide werjefte meitsje fan Io's fulkaanaktiviteit.

Earder ûndersyk hat oanjûn dat Io it meast fulkanysk aktive objekt yn it sinnestelsel is, mei in oerflak bedekt mei calderas en rivieren fan smelte rots. Wittenskippers hawwe lang west nijsgjirrich nei de boarne fan dizze yntinse fulkanyske aktiviteit. De hearskjende hypoteze suggerearret dat tijferwaarming feroarsake troch de gravitaasjekrêft fan Jupiter ferantwurdlik is foar it generearjen fan de waarmte dy't nedich is om de fulkaanútbarstingen te brânen. Der is lykwols in debat west oer de fraach oft dizze waarmte ûntstiet út djip binnen Io of tichter by it oerflak.

De nije stúdzje leveret twingende bewiis dy't de lêste hypoteze stypje. De ûndersikers ûntdutsen dat Io 60% mear waarmte útstjit lâns syn legere breedtegraden yn ferliking mei syn hegere breedtegraden. Dizze fynst suggerearret dat de waarmte ferantwurdlik foar de fulkanyske aktiviteit krekt ûnder it oerflak fan 'e moanne konsintrearre is. De ûndersikers stelle foar dat Io in sêfte boppemantel of sels in smelte oseaan ûnder syn krust kin hawwe.

De globale werjefte fan Io syn fulkanyske aktiviteit makke troch it ûndersyk team is basearre op de analyze fan 266 fulkanyske hotspots. Dizze wiidweidige waarmtekaart jout weardefolle ynsjoch yn 'e ferdieling en yntinsiteit fan' e fulkaanaktiviteit oer de moanne. It beljochtet ek it belang fan it bestudearjen fan de poalen fan Io, dy't yn earder ûndersyk net folle omtinken krigen.

It begripen fan 'e dynamyk fan it fulkanisme fan Io is krúsjaal foar it ûntdekken fan' e mystearjes fan planetêre geology en de prosessen dy't himellichems foarmje. Takomstige stúdzjes sille sûnder mis bouwe op dizze befinings, en mooglik noch mear detaillearre ynsjoch oanbiede yn 'e yntrigearjende fulkaanaktiviteit fan Io.

FAQ

Wat is de wichtichste boarne fan waarmte foar de fulkanyske aktiviteit fan Io?

De wichtichste boarne fan waarmte foar de fulkanyske aktiviteit fan Io wurdt leaud dat it tijferwaarming is feroarsake troch de gravitaasjekrêft fan Jupiter. Feroaringen yn 'e ôfstân tusken Io en Jupiter resultearje yn wriuwing binnen it rotsige materiaal fan 'e moanne, wêrtroch waarmte produsearret.

Wêr leit de waarmte ferantwurdlik foar de fulkaanaktiviteit fan Io?

It nije ûndersyk suggerearret dat de waarmte ferantwurdlik foar de fulkanyske aktiviteit fan Io is konsintrearre krekt ûnder it oerflak fan 'e moanne, benammen lâns syn legere breedtegraden. Dizze fynst jout de mooglikheid oan fan in sêfte boppemantel of sels in smelte oseaan ûnder Io's koarste.

Hoe is de globale werjefte fan Io's fulkanyske aktiviteit makke?

De globale werjefte fan Io's fulkaanaktiviteit waard makke troch it analysearjen fan waarmte-emisjegegevens krigen fan sensoren op it Juno-romteskip. De ûndersikers kombineare nije gegevens fan Juno's baan om Jupiter's poalen mei eardere gegevens om 266 fulkanyske hotspots oer Io yn kaart te bringen.

Wêrom is it studearjen fan Io's poalen wichtich?

It studearjen fan de poalen fan Io is krúsjaal foar it begripen fan 'e ferdieling en yntinsiteit fan fulkaanaktiviteit op' e moanne. Earder ûndersyk hat him benammen rjochte op de evener fan Io, en der wie net folle bekend oer de poalen. De nije stúdzje markearret de needsaak om de poalregio's te ûndersykjen om in wiidweidich begryp te krijen fan Io's fulkaanprosessen.

Boarne: fys.org