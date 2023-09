Dútslân, bekend as ien fan 'e liedende romtefardernaasjes yn 'e wrâld, hat koartlyn de Artemis-akkoarten tekene, en wurdt it achtste lân dat dat docht. Dizze ynternasjonale oerienkomst, ûntwikkele troch de Feriene Steaten en NASA, stelt in set fan prinsipes en rjochtlinen foar gearwurking yn 'e ferkenning en gebrûk fan himellichems lykas de Moanne en Mars. De ynset fan Dútslân foar de oerienkomsten wurdt ferwachte dat se in krúsjale rol spylje by it garandearjen fan de feilige, duorsume en freedsume ferkenning fan dizze bûtenierdske omjouwings.

Mei har dielname oan 'e Artemis-akkoarten lit Dútslân net allinich syn technyske feardichheden sjen, mar ek syn tawijing oan ynternasjonale gearwurking op it mêd fan romteferkenning. Yn 'e rin fan har skiednis hat Dútslân aktyf dwaande west mei mienskiplike romteprojekten mei oare lannen, en hat syn saakkundigens brûkt om foarútgong te befoarderjen yn ús begryp fan it universum. Troch mei te dwaan oan 'e oerienkomsten is Dútslân fan doel dizze gearwurkingsbannen te fersterkjen en by te dragen oan 'e wrâldwide ynspanningen foar romteûntdekking en ynnovaasje.

De Artemis-akkoarten, hoewol noch yn 'e iere stadia fan ûntwikkeling, hawwe enoarm potensjeel om de manier te revolúsjonearjen wêrop wy de boarnen fan' e Moanne en Mars ferkenne en brûke. Om't elk lân dat dielnimme oan 'e oerienkomsten syn unike mooglikheden oan 'e tafel bringt, sil ynternasjonale gearwurking it paad effe foar effisjintere en ynfloedrike romtemissys. De belutsenens fan Dútslân yn dizze histoaryske oerienkomst markearret in wichtige stap foarút yn dizze gearstalde ynspanning.

De ûndertekening fan 'e Artemis-akkoarten troch Dútslân fersterket it belang fan it hanthavenjen fan prinsipes fan transparânsje, duorsumens en freedsume ferkenning yn 'e bûtenromte. As mear lannen ûnder dizze oerienkomst gearkomme, wurdt in kollektyf fêststelling om wittenskiplike kennis te befoarderjen en de grinzen fan minsklike ferkenning te drukken. De ynset fan Dútslân foar de oerienkomsten is in foarbyld fan har tawijing oan 'e ferantwurdlike en koöperative ûntwikkeling fan romteferkenning foar it foardiel fan 'e hiele minskdom.

