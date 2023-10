Simulearje lange-termyn radionuclide migraasje yn fractured rotsen mei gebrûk fan geotechnyske sintrifuge modeling

Undersikers fan 'e Universiteit fan Zhejiang hawwe in nije metoade ûntwikkele om it ferfier fan radionukliden as kontaminanten te simulearjen troch lytsskalige fractured granyt mei geotechnyske sintrifugemodellering. Dit is benammen wichtich foar it begripen fan de transportproblemen op lange termyn yn grutte romtlike en lange tydlike skalen. Djippe geologyske opslach is in breed akseptearre metoade foar it behearen fan radioaktyf ôffal, mar d'r is it risiko fan mooglike lekken of feroarings yn 'e geologyske omjouwing, dy't liede kinne ta de migraasje fan radionukliden yn 'e biosfear.

Tradysjonele metoaden foar fjildmonitoring wiene net genôch om dizze transportproblemen op lange termyn oan te pakken. De ûndersikers hawwe lykwols de mooglikheden fan 3D-printtechnology brûkt om in unyk struktureel ûntwerp te meitsjen foar fractured rockmonsters mei ferstelbere permeabiliteit. Troch dit te kombinearjen mei in ôfsletten kontrôleapparaat, koene se sawol normale swiertekrêft as hyper-swiertekrêft eksperiminten útfiere om de barriêreprestaasjes te beoardieljen fan brutsen rotsen mei lege permeabiliteit.

It hyper-swiertekrêft-eksperimint waard oarspronklik brûkt om fersmoargingsferfier yn boaiem te simulearjen, mar har effekten op brutsen stien bleaunen ûnbekend. De ûndersikers brûkten it 3D-printe fraktuernetwurkmodel en it hypergravity-eksperimint om dizze kennisgap te foljen. De resultaten lieten sjen dat dizze metodyk mei súkses koe evaluearje de lange-termyn barriêre prestaasjes fan lege-permeability fractured rock.

Dizze trochbraak hat wichtige gefolgen foar it mêd fan djippe geologyske opslach. De ûndersikers hoopje dat har befiningen fierdere ferkenning fan 'e potinsjeel fan hyper-swiertekrêft eksperiminten en 3D-printe fraktuernetwurken sille ynspirearje by it beoardieljen fan' e lange termyn leefberens fan beskikkingsmetoaden. Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it bestudearjen fan it ferfier fan radionukliden of fersmoargingen yn brutsen stien en it ferbetterjen fan de feiligens fan djippe geologyske opslach fan kearnôffal.

Boarne: Wenjie Xu et al, "Hyper-gravity eksperimint fan solute ferfier yn fractured rock en evaluaasje metoade foar lange-termyn barriêre prestaasjes," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042