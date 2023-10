Wittenskippers analysearje de ferdieling fan Neandertaler DNA yn moderne minsken

Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Genêve (UNIGE) hawwe in stúdzje útfierd dy't de ferdieling fan Neandertaler DNA yn' e genomen fan moderne minsken oer de ôfrûne 40,000 jier analysearre. De stúdzje, publisearre yn Science Advances, jout ynsjoch yn 'e mienskiplike skiednis fan Neandertalers en moderne minsken.

Ut it ûndersyk docht bliken dat moderne minsken, ôfkomstich út Afrika, 40,000 jier lyn begûnen te ferfangen fan Neandertalers yn it westlike diel fan Eurasia. Dizze ferfanging barde stadichoan oer ferskate milennia, wat late ta de yntegraasje fan Neandertaler DNA yn 'e genomen fan moderne minsken.

De ûndersikers ûndersochten de oanwêzigens fan Neandertaler yntrogressiongradiënten nei minsklike útwreidingen troch it analysearjen fan Eurasian paleogenomes. Se fûnen dat de útwreiding bûten Afrika resultearre yn romtlike gradiënten fan Neandertaler foarâlden dy't troch de tiid oanhâlden. De útwreiding fan iere neolityske boeren spile in wichtige rol by it ferminderjen fan Neandertaler yntrogression yn Jeropeeske populaasjes yn ferliking mei Aziatyske populaasjes.

Genome sequencing en ferlykjende analyse hawwe fêststeld dat Neandertalers en moderne minsken interbred, wat resultearre yn likernôch twa prosint fan Neandertaler DNA yn hjoeddeiske Euraziërs. Dit persintaazje ferskilt in bytsje tusken regio's fan Eurasia, mei Aziatyske populaasjes mei in wat heger oanpart Neandertaler DNA as Jeropeeske populaasjes.

Ien hypoteze om dit ferskil te ferklearjen is dat natuerlike seleksje ferskate effekten hie op Neandertaler-genen yn ferskate populaasjes. De UNIGE-ûndersikers stelle lykwols in alternative hypoteze foar basearre op migraasjestreamen. Neffens harren hypoteze, hoe fierder men fuortgiet fan Afrika, hoe heger it oanpart fan Neandertaler DNA, om't Neandertalers foaral yn Jeropa sieten.

Om dizze hypoteze te testen, brûkten de ûndersikers in databank fan mear dan 4,000 genomen fan persoanen dy't yn 'e ôfrûne 40 milennia yn Eurasia wennen. De statistyske analyzes die bliken dat Paleolityske jager-samlers yn Jeropa in wat heger oanpart Neandertaler DNA hiene as dy yn Azië. Yn 'e oergong nei it neolityske tiidrek naam lykwols it oanpart fan Neandertaler DNA yn Jeropeeske populaasjes ôf. Dizze delgong foel gear mei de komst fan 'e earste boeren út Anatoalje, dy't in leger part fan Neandertaler DNA droegen. Ferwizing tusken dizze boeren en de Europeeske populaasjes ferwettere it Neandertaler DNA fierder.

De stúdzje markeart it gebrûk fan âlde genomen en argeologyske gegevens om de skiednis fan hybridisearre soarten op te spoaren. It jout ek in referinsje foar takomstige stúdzjes om genetyske profilen te ûntdekken dy't ôfwike fan it gemiddelde en kinne foardielige of neidelige effekten hawwe.

