Nije metoade soarget foar simultane genmodifikaasje yn bisten

Undersikers fan ETH Zürich hawwe in metoade ûntwikkele dy't meardere genmodifikaasjes yn 'e sellen fan ien dier mooglik makket mei de CRISPR-Cas-genskjirre. De sellen yn yndividuele organen wurde genetysk modifisearre op in mozaïek-like manier, wêrby't elke sel mar ien gen hat feroare. Dizze metoade stelt wittenskippers yn steat om de effekten te studearjen fan ferskate genwizigingen yn ien eksperimint.

De ûndersikers hawwe dizze oanpak mei súkses tapast yn folwoeksen mûzen, en markearje de earste kear dat it dien is yn libbene bisten. Se brûkten it adeno-assosjearre firus (AAV) om ynstruksjes te leverjen oan 'e sellen fan' e mûzen foar genedestruksje. Troch de mûzen te besmetten mei in mingsel fan firussen dy't ferskate ynstruksjes drage, koene se ferskate genen yn 'e harsensellen útskeakelje.

Mei dizze metoade krigen de ûndersikers nije ynsjoch yn in seldsume genetyske oandwaning by minsken bekend as 22q11.2 deletion syndroom. Se rjochte har op 29 genen yn 'e chromosomale regio dy't ferbûn binne mei de sykte en ûntdutsen dat trije fan dizze genen in wichtige rol spylje yn harsensellendysfunksje. De stúdzje liet ek patroanen sjen yn 'e mûssellen dy't tinke oan skizofreny en autismespektrumsteuringen. Dizze nije ynformaasje kin mooglik liede ta de ûntwikkeling fan medisinen dy't kompensearje foar de abnormale genaktiviteit.

De metoade hat tapassingen bûten it bestudearjen fan dizze bepaalde genetyske oandwaning. It kin brûkt wurde om oare genetyske steuringen en sykten te studearjen mei meardere genen belutsen. De ûndersikers binne fan plan om it oantal modifisearre genen te ferheegjen fan 'e hjoeddeistige 29 nei ferskate hûnderten per eksperimint. Se hawwe in oktroai oanfrege op de technology en meitsje in spin-off op om dizze metoade fierder te ûntwikkeljen en te brûken.

