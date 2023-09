De geheimen fan Patescibacteria ûntsluten: Nije ynsjoch yn har libbensstyl en molekulêre meganismen

Patescibaktearjes, in groep enigmatyske en lytse mikroben, hawwe wittenskippers lang fernuvere fanwegen har unike oerlibjenstrategyen. Wylst mar in pear soarten Patescibacteria kinne wurde kultivearre yn it laboratoarium, se wurde fûn yn ferskate omjouwings en binne bekend te wenjen op it oerflak fan gruttere host mikroben.

Tradysjoneel hawwe ûndersikers observearre dat Patescibacteria de genen misse dy't nedich binne foar wichtige libbenshâldende molekulen lykas aaiwiten, fatty soeren en nukleotiden. Dit hat laat ta de hypoteze dat dizze baktearjes fertrouwe op oare baktearjes om oan dizze easken te foldwaan.

In resinte stúdzje publisearre yn Cell hat ljocht smiten oer de mysterieuze libbensstyl fan Patescibacteria troch har molekulêre meganismen te ûntdekken. Dizze trochbraak waard mooglik makke troch de ûntwikkeling fan in metoade om dizze baktearjes genetysk te manipulearjen, wêrtroch nije mooglikheden foar ûndersyk iepene wurde.

Under de belutsen ûndersyksteams, ûnder lieding fan Joseph Mougous fan 'e University of Washington School of Medicine en Howard Hughes Medical Institute, komt har belangstelling foar Patescibacteria út it feit dat dizze baktearjes diel útmeitsje fan 'e "mikrobiële tsjustere matearje." Mikrobiële donkere matearje ferwiist nei it genetysk materiaal fan min begrepen baktearjes dy't ferskine yn grutskalige genomyske analyzes.

De spesifike groep Patescibacteria studearre yn dit ûndersyk heart ta de Saccharibacteria, dy't gewoanlik fûn wurde yn 'e minsklike orale mikrobiom. Opmerklik fertrouwe Saccharibacteria op Actinobacteria as har gasthear yn 'e mûnlinge holte. Troch genetysk manipulearjen fan Saccharibacteria identifisearren de ûndersikers essensjele genen foar har groei en ûntdutsen mooglike faktoaren belutsen by har ynteraksje mei hostsellen.

Dizze faktoaren omfetsje sel-oerflakstruktueren foar hechting oan hostsellen en in spesjalisearre sekretiesysteem foar fiedingsferfier. Time-lapse mikroskopyske fluorescent imaging iepenbiere de komplekse libbenssyklus fan Saccharibacteria, mei guon fungearje as memme sellen en generearje lytse swarmer neiteam dy't sykje nei nije host sellen.

Troch te dûken yn 'e genetika en meganismen fan Patescibacteria, hoopje ûndersikers har potensjele biotechnologyske tapassingen te ûntsluten en in djipper begryp te krijen fan' e rollen dy't dizze mysterieuze organismen spylje. Dit ûndersyk waard mooglik makke troch gearwurkjende ynspanningen fasilitearre troch it Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), wêr't ûndersikers út ferskate dissiplines byinoar komme om mikrobiomstúdzjes te befoarderjen.

Oer it algemien jout dizze stúdzje in krúsjale blik yn 'e biology fan Patescibacteria en leit de basis foar fierdere ûndersiken nei har unike libbensstyl en funksjes.

