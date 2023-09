MOXIE Technology op Mars: In trochbraak foar Future Human Exploration

It Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) hat mei súkses soerstof op Mars generearre, wêrtroch it in libbensfetbere technology is foar takomstige minsklike ferkenning fan 'e planeet. MOXIE, in apparaat yn 'e grutte fan' e mikrogolfoven, hat oan board west fan NASA's Perseverance-rover, en it hat de mooglikheid oantoand om soerstof te produsearjen foar brânstof en sykheljen.

Tidens syn missy generearre MOXIE in totaal fan 122 gram soerstof, produsearre 12 gram soerstof per oere op syn meast effisjint. It ynstrumint oertroffen de oarspronklike doelen fan NASA, opereare op 98% suverens of better. Dizze trochbraaktechnology hat it potensjeel om lokale boarnen te feroarjen yn nuttige produkten foar takomstige ferkenningsmisjes.

Ien fan 'e wichtichste tapassingen fan MOXIE is as boarne fan raketdriving. Yn plak fan grutte hoemannichten soerstof fan 'e ierde te dragen, kinne takomstige astronauten materialen brûke dy't fûn binne op Mars om soerstof te produsearjen foar raketbrânstof, wêrtroch't se in weromreis nei hûs kinne meitsje. Dit konsept, bekend as in-situ resource utilization (ISRU), is in groeiend gebiet fan ûndersyk en kin romteferkenning revolúsjonearje.

MOXIE hat net allinich tsjinne as in technologyske demonstraasje, mar hat ek de ISRU-mienskip ynspireare en beynfloede de yndustry foar romteboarnen. It sukses hat sjen litten dat NASA ree is om te ynvestearjen yn takomstige technologyen foar minsklik oerlibjen en reizgjen op Mars. Bouwe op dizze prestaasje, ûndersikers rjochtsje har no op fierdere foarútgong yn technology foar gebrûk fan boarnen.

It ûntwikkeljen fan technologyen lykas MOXIE is krúsjaal foar de oanwêzigens fan 'e moanne op' e lange termyn, it oprjochtsjen fan in moanne ekonomy, en it stypjen fan in earste minsklike eksploraasjekampanje nei Mars. Se stelle astronauten yn steat om "fan it lân te libjen" troch boarnen te brûken dy't beskikber binne op oare planetêre lichems, en ferminderje it fertrouwen op ierde foar foarrieden en brânstof.

Mei de suksesfolle demonstraasje fan MOXIE op Mars wurdt de takomst fan minsklike ferkenning en kolonisaasje fan oare planeten mear mooglik. Troch de middels fan himellichems te brûken, kin it minskdom har berik en kennis fan it universum útwreidzje.

- Mars: De op ien nei lytste planeet yn ús sinnestelsel, bekend as de "Reade Planeet". It hat in tinne sfear en wurdt karakterisearre troch syn stoffige, kâlde en woastyn-like omstannichheden.

- NASA: De National Aeronautics and Space Administration, in ûnôfhinklik buro fan 'e Amerikaanske federale regearing ferantwurdlik foar romteferkenning en ûndersyk.

- MIT: It Massachusetts Institute of Technology, in prestisjeuze partikuliere ûndersyksuniversiteit.