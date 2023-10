Fersterkjen fan gravitaasjegolftests fan algemiene relativiteit tsjin astrofysyske oannames

Algemiene relativiteit (GR) is in ongelooflijk súksesfol model fan swiertekrêft west, troch elke test dy't derop wurdt smiten mei fleanende kleuren. It is lykwols bekend dat it ûnfolslein is en net folslein oerienkomt mei oare fûnemintele fysika teoryen. Gravitaasjewellen (GW's) ûntdutsen troch it LIGO-eksperimint biede in nij finster om de jildigens fan GR te ûndersiikjen. Troch de ôfwikingen te bestudearjen tusken foarseine en waarnommen GW-golffoarmen, kinne natuerkundigen sykje nei fysika bûten GR.

Om de GW-gegevens te analysearjen, wurde Bayesianske wierskynlikheidsmodellen brûkt. Dizze modellen berekkenje de kâns op in golffoarm jûn de gegevens. It giet om it relatearjen fan modelparameters dy't ôfwikingen fan GR en de populaasje fan swarte gatten beskriuwe oan 'e waarnommen gegevens. Bayesian analyze fertrout ek op priors, dy't kânsferdielingen binne dy't foarkennis fan 'e parameters fertsjintwurdigje. Prioren kinne ynformatyf of net-ynformatyf wêze, ôfhinklik fan ús foarôfgeande begryp fan 'e parameters.

Ien útdaging by it testen fan GR mei GW-gegevens is de sterke korrelaasje tusken de parameters dy't de populaasje fan swarte gat-binaries beskriuwe en de parameters dy't ôfwikingen fan GR beskriuwe. Mine oannames oer de swarte gat befolking kin bias de konklúzje op ôfwikingen fan GR. Bygelyks, oannimme fan in unifoarm foarôfgeand oan de swarte gat befolking as it eins folget in macht-wet distribúsje soe liede ta in bias resultaat.

Om de ynfloed fan astrofysyske oannames te demonstrearjen, fergelike de auteurs modellen mei unifoarme foarkarren mei modellen mei astrofysysk motivearre foarkarren. De resultaten lieten signifikante ferskillen sjen yn 'e efterste distribúsjes. It opnimmen fan astrofysyske ynformaasje late ta in foarkar foar binaries mei mear gelikense massa-ferhâldingen, wat resultearre yn in legere fúzje-tjirpmassa en in mear negative ôfwikingskoëffisjint.

De auteurs brûkten ek LIGO-gegevens om de massa fan 'e graviton te beheinen, in hypoteze dieltsje dat gravitasjonele ynteraksjes bemiddelet. Troch it opnimmen fan astrofysyske priors waard de beheining op 'e massa fan' e graviton fermindere, wat gruttere stipe foar in massaleaze graviton en minder stipe foar ôfwikingen fan GR.

As konklúzje beklamje de auteurs it belang fan it opnimmen fan astrofysyske priors yn testen fan GR mei GW-gegevens. Dizze priors helpe foaroardielen te ferminderjen fan ûnynformative priors en ferbetterje de krektens fan konklúzjes. It is lykwols essensjeel om de foarige romte goed te stekken en bewust te wêzen fan potensjele foaroardielen dy't noch kinne bestean.

