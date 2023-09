Nije Point-of-Care Assay foar Rapid Detection fan Monkeypox Virus

In proof-of-concept-stúdzje publisearre yn The Lancet Microbe yntroduseart in promovende point-of-care-assay foar de rappe deteksje fan monkeypox-firus (MPXV). De ûndersikers út Austraalje ûntwikkele de assay basearre op isothermyske amplifikaasje en CRISPR-Cas technology. Mei syn hege gefoelichheid en spesifisiteit die de assay goed yn ferliking mei de gouden standert kwantitative polymerase kettingreaksje (qPCR) assay.

Apenpokken is in soönoatyske sykte dy't feroarsake wurdt troch MPXV, in grut dûbelstrenged DNA-firus. Wylst primêr rapporteare yn manlju dy't seks hawwe mei manlju, binne gefallen ek waarnommen by froulju en pjutten. De Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) ferklearre aappokken in need foar folkssûnens tusken july 2022 en maaie 2023 fanwegen syn hommels ûntstean, rappe fersprieding en gebrek oan ynformaasje oer faksin-effektiviteit.

Op it stuit is de gouden standert diagnostyske metoade foar MPXV-deteksje qPCR, dy't spesjalisearre apparatuer en oplaat personiel fereasket. Diagnoaze komt typysk foar yn spesjalisearre laboratoaria, en it kin ferskate dagen duorje nei it sammeljen fan samples om resultaten te krijen, benammen yn ynstellings mei lege boarnen.

Yn dizze stúdzje ûntwikkele de ûndersikers in punt-fan-soarch-assay mei de namme "MPXV-CRISPR" foar rappe MPXV-deteksje. De assay omfettet de ekstraksje fan genomysk DNA (gDNA) út klinyske samples, folge troch amplifikaasje en deteksje mei CRISPR-Cas12a-bemiddele DNA-spjalting. It kin wurde lêzen út mei fluorescence-basearre en laterale-flow strip metoaden.

De assay toande in klinyske gefoelichheid fan 100% en in spesifisiteit fan 99.3% yn fergeliking mei de qPCR-assay en in paniel fan virale en baktearjende patogenen. De laterale-flow-lêzing berikte in gefoelichheid fan 100% en in spesifisiteit fan 98.6% foar MPXV, sûnder krúsreaktiviteit tsjin oare firussen.

De MPXV-CRISPR-assay kin in weardefol ark wêze foar rappe diagnoaze fan 'e soarchpunt fan MPXV yn ynstellings mei lege boarnen. It kin wurde útfierd yn sawat 45 minuten, en leveret rappe en krekte resultaten. Fierder ûndersyk wurdt oanrikkemandearre om it berik fan sirkulearjende MPXV-lineages út te wreidzjen dy't rjochte binne troch de assay.

boarnen:

- De Lancet Microbe: "Snelle deteksje fan Monkeypox Virus mei help fan in CRISPR-Cas12a mediated assay: In Laboratory Validation and Evaluation Study"

– Definysjes: Monkeypox firus (MPXV): In grut dûbele-strâne DNA firus dat feroarsaket monkeypox, in soönotyske sykte dy't ynfloed op sawol minsken as bisten. MPXV-CRISPR: In point-of-care assay foar rappe deteksje fan MPXV basearre op isothermyske amplifikaasje en CRISPR-Cas technology. Point-of-care-assay: In diagnostyske test ûntworpen om te wurde útfierd op 'e lokaasje wêr't in pasjint oanwêzich is, en leveret rappe resultaten sûnder de needsaak foar spesjale laboratoariumapparatuer of oplaat personiel. Isothermyske amplifikaasje: In metoade foar it fersterkjen fan nukleïnesoeren by in konstante temperatuer, it eliminearjen fan de needsaak foar in thermyske cycler. CRISPR-Cas-technology: In gen-bewurkingsark dat CRISPR RNA (crRNA) en CRISPR-assosjearre (Cas) proteïnen brûkt om spesifike DNA-sekwinsjes te rjochtsjen foar spjalting en modifikaasje.