It belang fan gas yn Galaxy Breathing

Gas spilet in krúsjale rol yn 'e libbenssyklus fan stjerrestelsels. Wylst stjerren en galaxies al lang it fokus west hawwe fan astronomyske observaasje, is it pas koartlyn dat ûndersikers de wichtige ynfloed fan gas op 'e formaasje en evolúsje fan dizze kosmyske struktueren sjen kinne en better begripe.

De term "gas" ferwiist nei it interstellêre medium, dat te finen is tusken stjerrestelsels, en ek it sirkumgalaktyske gas dat nau in galaxy omgiet. Dizze termen wurde brûkt troch astronomen om de ferskate regio's fan gas te beskriuwen, mar d'r is gjin strikte grins tusken har.

Astronomen binne begûn te ûntrafelen de yngewikkelde stream fan gas tusken stjerrestelsels, harren circumgalactic medium, en it intergalactic medium. Dizze stream spilet in fitale rol by it regeljen fan stjerfoarming, om't it oanhâldende sykheljen fan gas essensjeel is foar de berte fan nije stjerren. As dizze stream ophâldt, hâldt de foarming fan stjerren ek op.

It proses fan sykheljen fan de galaxy omfettet it ynteraksje tusken stjerren, swiertekrêft en de temperatuer en tichtens fan gas. Doe't it Universum foarme, sammele gas binnen stjerrestelsels en joech berte oan stjerren. As stjerren stjerre, stjoere se gas werom yn 'e omlizzende romte, dy't yn 't earstoan hyt en diffús is. As it gas lykwols de galaxy ferlit, koelt it ôf en nimt de tichtheid ta. Hjirmei kin de swiertekrêft it gas weromlûke yn 'e galaxy, wêr't it kin ynstoarte en nije stjerren foarmje.

Astronomen binne der sûnt de jierren 1960 yn slagge om de stream fan gas yn en út stjerrestelsels te observearjen mei it ljocht fan fiere quasars. Se hawwe ûntdutsen dat it sirkumgalaktyske gas tichtby stjerrestelsels in hegere metalliciteit hat, wat oanjout dat it it gefolch is fan gas dat troch stjerren útstoarn wurdt. It gas yn it sirkumgalaktyske medium fungearret ek as in boarne fan brânstof foar stjerfoarming yn stjerrestelsels.

Grutskalige ûndersiken hawwe útwiisd dat it gas yn it sirkumgalaktyske medium oant 1,000 kear tichter is as it gas fûn yn it yntergalaktysk medium. De temperatuer fan dit gas farieart fan 10,000 oant 1 miljoen Kelvin, wêrtroch it sawol waarmer as koeler is as it yntergalaktysk gas. It bestudearjen fan it ynstreamende gas is lykwols útdaagjend fanwegen sinjalen dy't oerlappe wurde troch dy fan 'e stjerrestelsels sels.

De oarsaak fan it útstreamende gas, dat makliker te observearjen is, bliuwt ûnwis. It kin in gefolch wêze fan supernovae, stellare wyn, of sels swart gat feedback. Dochs, nettsjinsteande de spesifike oarsaak, hâldt de stream fan gas úteinlik op, wat liedt ta it blussen fan stjerfoarming yn stjerrestelsels. As in galaxy ienris rêstich wurdt, sil it gjin stjerren mear foarmje en sil it read fan kleur ferskine.

Hoewol d'r noch in protte te learen is oer galaktyske sykheljen, jouwe simulaasjes astronomen nuttige ynsjoch. De FIRE-simulaasje modelleart bygelyks de formaasje en evolúsje fan galaxies oer miljarden jierren, wêrtroch ûndersikers de stream fan gas yn en út dizze kosmyske struktueren visualisearje kinne.

Ta beslút, gas is in fitale komponint yn it proses fan galaxy sykheljen. De rol fan gas yn stjerfoarming en de libbenssyklus fan stjerrestelsels te begripen is krúsjaal foar it begripen fan 'e oarsprong fan stjerren, planeten en sels it libben sels.

boarnen:

