Begryp hoe't galaxies sykhelje:

Ieuwenlang rjochte astronomen har oandacht op stjerren en stjerrestelsels, allinich om te ûntdekken dat de mearderheid fan matearje yn in galaxy eins gas is. Mei foarútgong yn technology binne astronomen no yn steat om de stream fan gas yn en út galaxies te observearjen en te bestudearjen, en ljocht te smiten op it sykheljen fan dizze kosmyske struktueren. As in galaxy ophâldt te sykheljen, komt stjerfoarming stil.

Gas bestiet yn ferskate foarmen yn 'e romte. As it tusken stjerrestelsels wennet, wurdt it oantsjut as it yntergalaktysk medium, wylst gas om in galaxy hinne bekend is as sirkumgalaktysk gas. Dit binne gjin ûnderskate barriêres, mar earder nammen dy't troch astronomen brûkt wurde om dizze ferskillende fazen fan gas te beskriuwen.

De stream fan gas tusken in galaxy, har sirkumgalaktysk medium en it yntergalaktysk medium is krúsjaal foar it regeljen fan stjerfoarming. Stjerren, swiertekrêft en gastemperatuer en tichtens spylje allegear in rol yn dit proses. As gas sammelet yn stjerrestelsels en stjerren foarmje, wurdt it gas úteinlik wer útstjoerd as stjerren stjerre, benammen as supernovae. It gas, op dit stadium, is hyt en diffús, wjerstân tsjin kompaktering.

As it gas lykwols de galaxy ferlit en ôfkuollet, nimt de tichtheid ta, wêrtroch swiertekrêft in sterkere trek kin útoefenje. It gas wurdt dan weromlutsen yn de galaxy dêr't it ynstoarte kin yn wolken en oanlieding jaan ta nije stjerren. Dizze syklus fan gasrecycling is wat galaxies kinne trochgean te sykheljen.

Astronomen ûntdutsen yn 't earstoan it konsept fan galaktyske sykheljen yn 'e jierren '1960 doe't se it ljocht fan fiere kwasars troch gaswolken observearren. Sûnt dy tiid hawwe foarútgong yn technology astronomen bettere ark en in djipper begryp fan dit ferskynsel levere.

By it bestudearjen fan it sirkumgalaktyske medium hawwe astronomen bewiis fûn fan sykheljen fan galaxy's yn 'e foarm fan aparte gaswolken bûten stjerrestelsels. Bepaalde gaswolken hawwe hegere metalliciteiten, wat oanjout dat se ûntstien binne út stjerrestelsels en dêrnei ferdreaun binne. Dit gas mei hegere metalliciteit is in dúdlik teken fan gas dat al yn in galaxy west hat.

Wylst it begripen fan 'e spesifikaasjes fan galaktyske sykheljen útdaagjend bliuwt, hawwe astronomen fûn dat gas yn it sirkumgalaktyske medium oant 1,000 kear tichter is as yntergalaktysk gas. De temperatuer fan dit gas farieart fan 10,000 oant 1 miljoen Kelvin, wêrtroch it sawol koeler as waarmer is as it yntergalaktysk medium.

De oarsaken fan de útstream fan gas binne noch ûnwis, mei mooglikheden ynklusyf supernovae, stellare wyn, swarte gat jets, en feedback. Nettsjinsteande de krekte meganismen dy't spylje, komt dit sykheljenproses úteinlik ta in halt, wat astronomen ferwize nei as "blussen".

Begripe hoe't stjerrestelsels sykhelje is essensjeel by it ûntdekken fan 'e yngewikkelde relaasje tusken gasstream, stjerfoarming en evolúsje fan' e galaxy. It oanhâldende ûndersyk en ûndersiken op dit fjild bliuwe ús kennis fan 'e kosmos en ús plak dêryn ferdjipje.