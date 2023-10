De berte fan in nije planeet: Bewiis fan in planetêre botsing ûntdutsen yn in fier stjersysteem

Astronomen hawwe mooglik de neisleep ûntdutsen fan in massale botsing tusken twa gigantyske planeten yn in fier stjerrestelsel. De botsing, as befêstige, koe in unike kâns jaan om de berte fan in nije planeet te tsjûgjen en ynsjoch te krijen yn it proses fan planetêre formaasje.

Yn desimber 2021 observearren astronomen in oars gewoane sinne-achtige stjer, bekend as ASASSN-21qj, dy't ûngewoane flikkerjen en dimmen ûnderfûn. Hoewol dizze ferskynsels net ûngewoan binne en typysk wurde taskreaun oan materiaal dat trochgiet tusken de stjer en de ierde, wiisde in amateurastronom mei de namme Arttu Sainio op dat de útstjit fan ynfraread ljocht fan 'e stjer twa en in heal jier foarôfgeand oan de stjer mei sawat 4% tanommen wie. dimming evenemint.

Op grûn fan dizze waarnimmings stelle ûndersikers foar dat it flikkerjen en dimmen kin wurde ferklearre troch in katalysmyske botsing tusken twa planeten. Giant-ynfloeden fan dizze aard wurde leaud dat se gewoan binne yn 'e lêste stadia fan planeetfoarming en kinne de grutte, komposysjes en banen fan planeten yn in systeem signifikant beynfloedzje.

De botsing soe in enoarme hoemannichte enerzjy frijlitten hawwe, wêrtroch in waarme, gloeiende massa materiaal ûntstiet dy't hûnderten kearen grutter wie as de oarspronklike planeten. Dit útwreide planetêre lichem, waarnommen mei de WISE-romteteleskoop fan NASA, koele stadichoan ôf en kromp oer miljoenen jierren, wêrtroch mooglik in folslein nije planeet foarme.

De ynfloed soe ek pluimen fan pún hawwe generearre, wêrfan guon soe hawwe ferdampe en kondinsearre yn iis en rotskristallen. Dizze pluimen koene tusken ASASSN-21qj en de ierde trochgien wêze, wêrtroch't de ûnregelmjittige dimmen fan 'e stjer feroarsake.

As de ynterpretaasje fan dizze eveneminten korrekt is, kin it bestudearjen fan dit stjersysteem weardefolle ynsjoch leverje yn 'e meganismen fan planetfoarming. Ut de beheinde waarnimmings dy't oant no ta makke binne, hawwe ûndersikers ôflaat dat de botsende planeten ferskate kearen de massa fan 'e ierde wiene, mooglik yn grutte te fergelykjen mei Uranus en Neptunus. Derneist waard de temperatuer fan it post-ynfloed lichem rûsd op sawat 700 ° C, wat suggerearret de oanwêzigens fan eleminten mei lege siedende temperatueren, lykas wetter.

Dizze ûntdekking iepenet in nij finster yn it begryp fan planetêre botsingen en de berte fan nije wrâlden. Troch de neisleep fan sokke barrens te bestudearjen, kinne wittenskippers krúsjale ynformaasje ûntdekke oer de prosessen dy't ús universum foarmje.

