De Gaia-missy fan 'e Jeropeeske romte-agintskip hat koartlyn in wichtige hoemannichte gegevens frijlitten, dy't weardefolle ynsjoch leverje yn' e struktuer fan 'e Milky Way. Gaia is in romtebasearre observatorium dat is wijd oan it meitsjen fan in wiidweidige 3D-kaart fan ús galaxy, ynklusyf stjerren, planeten, kometen en asteroïden.

De lêste dataferzje befettet in heal miljoen nije stjerren en details oer mear dan 150,000 asteroïden binnen ús sinnestelsel. Dizze ynformaasje foltôget de gatten fan eardere releases, benammen yn tichtbefolke gebieten fan 'e himel. Bygelyks, de Omega Centauri bolfoarmige cluster, de grutste cluster sichtber fan de ierde, lit no tsien kear mear stjerren sjen as earder, mei in totaal fan 526,587 nije stjerren identifisearre.

Neist dizze stjerren hat Gaia in signifikant oantal gravitasjonele linzen ûntdutsen. Gravitational lensing fynt plak as in massyf objekt, lykas in galaxy cluster, romte-tiid fersteurt, fungearret as in fergrutglês en it tastean fan ûndersikers te observearjen fierdere objekten. Gaia hat 381 fêste kandidaten identifisearre foar lensde quasars, ynklusyf 50 heech wierskynlike kandidaten. Dizze lensed quasars binne ekstreem heldere galaktyske kearnen oandreaun troch swarte gatten.

It primêre doel fan Gaia is om stjerren te ûndersiikjen, mar it is ek it fêstlizzen fan weardefolle kosmologyske gegevens as in tafoege bonus. De missy jout in unyk perspektyf op it universum en syn objekten, fan 'e objekten yn ús sinnestelsel oant fermannichfâldigje ôfbylde quasars miljarden ljochtjierren fuort.

Mei elke frijlitting fan gegevens wreidet Gaia ús begryp út fan 'e Milky Way en har ferskate komponinten. Wittenskippers kinne no dizze skat oan ynformaasje brûke om klusters yn mear detail te studearjen en fiere objekten te ferkennen dy't earder bûten ús berik wiene. Gaia's perspektyf fan 'e himel bliuwt opmerklike ynsjoch oanbiede yn it universum wêryn wy libje.

