Novel Approach brûkt fungal geuren om fruitfliegen ôf te kearen en it gebrûk fan ynsektiziden te ferminderjen

Yn in trochbraakstúdzje hawwe ûndersikers yn 'e FS ûntdutsen dat bosbessen besmet mei de fungus Colletotrichum fioriniae geuren útstjitte dy't spotted-wing drosophila, in destruktive pest fan bessen en kersen ôfstjitte. Troch it repellent aroma fan 'e fungus opnij te meitsjen, koene de ûndersikers de fruchtfliegen ferrifelje om sûne fruchten as ynfekteare te waarnimmen, en biede in mooglik alternatyf foar tradisjoneel gebrûk fan insecticide.

Spotted-wing drosophila is in oanhâldende pest dy't in wichtige bedriging foarmet foar tinne-skinned fruchten, wat resultearret yn substansjele ekonomyske ferliezen wrâldwiid. Konvinsjonele metoaden foar pestkontrôle hawwe sterk fertroud op it gebrûk fan gemyske sprays, mar dizze binne net effektyf tsjin miggen dy't yn 'e measte fan har libbenssyklus yn fruit skûlje. Dit liedt faak ta oergebrûk fan ynsektiziden en de dêropfolgjende fersmoarging fan it miljeu.

It team fan ûndersikers, ûnder lieding fan Caitlin Rering fan 'e Feriene Steaten Ministearje fan Lânbou, ûntduts dat twa spesifike flechtige gemikaliën produsearre troch de fungus Colletotrichum fioriniae, ethyl crotonate en ethyl butyrate, effektyf ôfwike spotted-wing drosophila. Dizze ferbiningen hawwe it potensjeel sjen litten om te wurde opnaam yn in pestkontrôlestrategy bekend as "push-pull" behear.

Yn in push-pull-senario soe it natuerlike repellent de miggen fan 'e gewaaksen "driuwe", wylst in lokmiddel se yn fallen mei ynsektiziden lokke. Dizze metoade soarget foar doelgerichte kontrôle fan 'e pleagen sûnder de needsaak foar wiidferspraat spuiten fan skealike gemikaliën.

De ûndersikers fiere no fjildtests út om de effektiviteit fan dizze repellents te evaluearjen, sawol yndividueel as yn kombinaasje mei attraksjes. Se ûndersiikje ek oft dizze techniken tapast wurde kinne op oare fruchten dy't besmet binne troch spotted-wing drosophila, lykas aardbeien, kersen en frambozen.

Dizze trochbraak biedt in kânsrike oplossing foar it ferminderjen fan gebrûk fan insecticide en it oanpakken fan 'e driuwende needsaak foar alternative metoaden om destruktive pleagen te behearjen. Troch de gefoelichheid fan 'e miggen te brûken foar de geuren dy't troch ynfekteare fruchten útstjitte, kinne kwekers har gewaaksen mooglik beskermje sûnder skealike gemikaliën te brûken.

boarnen:

- Society of Chemical Industry fia EurekAlert!