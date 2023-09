Astronauten foltôgje taken oan board fan International Space Station

Tsien ynwenners wenje op it stuit op it International Space Station (ISS), dat tsjinnet as ûndersykslaboratoarium en romtehaven foar ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning. Trije nije bemanningsleden kamen op 19 septimber oan en binne begon te passen oan it libben yn gewichtleazens.

Loral O'Hara fan NASA en Nikolai Chub fan Roscosmos binne beide earste kear orbitale ynwenners, en se hawwe al ferskate ûnderhâldstaken oannommen. O'Hara ferwurke wettermonsters om wetterkwaliteit oan board fan it stasjon te beoardieljen, wylst Chub meidie oan in eksperimint om kardiovaskulêre en respiratoryfunksje te evaluearjen.

De twa nije bemanningsleden, tegearre mei Flight Engineer Oleg Kononenko fan Roscosmos, waarden ferfierd nei it ISS op it Soyuz MS-24 romteskip. Kononenko brocht in diel fan syn dei troch mei it oerdragen fan fracht fan 'e Sojoez en oanpasse oan it libben oan board fan it stasjon.

As tarieding op harren fertrek op septimber 27, astronaut Frank Rubio fan NASA, kommandant Sergey Prokopyev, en Flight Engineer Dmitri Petelin fan Roscosmos bestege tiid om harsels fertroud te meitsjen mei it libben op 'e baan en it foltôgjen fan training foar de hân kontrolearre ôfstamming fan 'e Soyuz MS-23 romtesonde.

Oare ekspedysje 69-bemanningsleden dy't yn augustus oankamen hawwe har fêstige yn har routines en binne aktyf dwaande mei ferskate taken. NASA's Jasmin Moghbeli sammele bloeddrukgegevens, Andreas Mogensen fan ESA testte in nij ferljochtingssysteem om it sirkadyske ritme te behâlden, Satoshi Furukawa fan JAXA útfierde ûnderhâldstaken op 'e Internal Ball Camera, en Konstantin Borisov fan Roscosmos rjochte him op orbitale sanitêre taken.

De bemanningsleden op it ISS wurkje fierder oan har tawiisde taken, drage by oan wittenskiplik ûndersyk en de stúdzje fan romte.

