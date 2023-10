It ûntbleate de ferrassende evolúsje fan Noctilionoid Bats

Noctilionoïde flearmûzen, in ferskaat groep flearmûzen dy't benammen fûn wurde yn 'e Amerikaanske tropen, binne al lang in ûnderwerp fan fassinaasje foar wittenskippers. Mei mear as 200 soarten binne dizze flearmûzen evoluearre om kaken en tosken te hawwen dy't perfekt geskikt binne om in breed ferskaat oan fiedingsboarnen te eksploitearjen. In resinte stúdzje publisearre yn Nature Communications dûkt yn 'e jaw-dropping oanpassingen fan dizze flearmûzen en smyt nij ljocht op' e evolúsje fan sûchdiergesichten.

It fergelykjen fan de ferskate soarten noctilionoïde flearmûzen, makke it ûndersyksteam opmerklike ûntdekkingen oer hoe't sûchdierkaken en tosken evoluearje en ûntwikkelje. Troch wiidweidige analyze fan 'e foarmen en maten fan' e kaken, premolaren en molaren fan 'e flearmûzen mei CT-scans en oare metoaden, fûnen de ûndersikers konsekwinte oanpassingen oan tosknûmer, grutte, foarm en posysje. Bygelyks, soarten mei koarte snúts hawwe in fermindere oantal tosken troch beheinde romte, wylst flearmûzen mei langere kaken romte hawwe foar mear tosken, fergelykber mei de toskenkonfiguraasje fan 'e foarâlden fan placentale sûchdieren.

Lead auteur, Alexa Sadier, markeart de ferrassende snelheid wêrop dizze oanpassingen barde, "Bats hawwe alle fjouwer soarten tosken - snijtanden, hoektanden, premolaren en molaren - krekt lykas wy dogge. Noctilionoïde flearmûzen evoluearren in enoarm ferskaat oan diëten yn sa min as 25 miljoen jier, wat in heul koarte tiid is foar dizze oanpassingen om te foarkommen. Dizze reis fan dieettransformaasje resultearre yn in breed skala oan kaak- en toskenstruktueren yn dizze flearmûzen, wêrtroch't se kinne fiede op fruchten, nektar, ynsekten, fisk en sels bloed.

Nettsjinsteande de wichtige foarútgong makke yn it begripen fan 'e evolúsje fan noctilionoïde flearmûzen, bliuwe de krekte faktoaren dy't har dieetoanpassingen triggeren ûnbekend. Fragen oer hoe't dizze flearmûzen sa'n ferskaat oan kaak- en toskenstruktueren rap evoluearren bliuwe noch. Troch dizze flearmûzen te bestudearjen, hoopje wittenskippers de mystearjes te ûntdekken fan hoe't ús eigen tosken foarmje en groeie.

FAQ:

F: Hoefolle soarten noctilionoïde flearmûzen binne d'r?

A: D'r binne mear as 200 soarten noctilionoïde flearmûzen, foaral fûn yn 'e Amerikaanske tropen.

F: Hokker soarten fiedingsboarnen brûke noctilionoïde flearmûzen?

A: Noctilionoïde flearmûzen hawwe har kaken en tosken oanpast om te fieden op in breed oanbod fan fiedingsboarnen, ynklusyf ynsekten, fruit, nektar, fisk en bloed.

F: Hoe fluch kamen de oanpassingen yn noctilionoïde flearmûzen foar?

A: Noctilionoïde flearmûzen evoluearre in ferskaat oanbod fan dieet en oerienkommende kaak en tosken struktueren yn mar 25 miljoen jier.