De bou fan de Extremely Large Telescope (ELT) yn 'e Atacama-woastyn fan Sily is op it stuit dwaande, mei it ambisjeuze doel om de grutste teleskoop te meitsjen dy't ea boud is. Mei in primêre spegeldiameter fan 39 meter - wat lytser as de byldbepalende Arc de Triomphe yn Parys - en in haadstruktuer dy't in skriklike 3700 ton weaget, is de ELT fan doel om ús begryp fan it universum te revolúsjonearjen.

Yn it hert fan 'e ELT is in avansearre imager neamd MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Untwikkele troch it Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) fan it Paris Observatory, sil MICADO de ELT ynskeakelje om detaillearre bylden fan fiere stjerrestelsels, yndividuele stjerren, en sels te helpen by it sykjen nei eksoplaneten bûten ús eigen sinnestelsel.

Ien fan 'e útdagings foar grûnbasearre waarnimmings is de turbulinsje fan' e sfear fan 'e ierde, dy't de kwaliteit fan' e bylden degradearret. Om dit te kompensearjen, befettet de ELT in adaptyf optyksysteem. Yann Clenet fan LESIA ferklearret dat dit systeem de ferfoarming fan ljocht mjit mei in sensor, en brûkt dan korrektyf optika - spegels mei actuators - om de byldkwaliteit te ferbetterjen. In krêftige kompjûter bepaalt de kommando's dy't nei de spegels stjoerd wurde, en soarget foar optimale prestaasjes.

De fiif-spegelkonfiguraasje fan 'e ELT sil astronomen in ungewoane skerpte en dúdlikens jaan yn har waarnimmings. Mei syn massive grutte en ynnovative technology belooft de ELT nije ynsjoch te ûntsluten yn 'e mystearjes fan it universum en ús kennis fan' e kosmos út te wreidzjen.

boarnen:

- European Southern Observatory (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) fan it Paris Observatory yn Meudon

Definysjes:

- Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): in avansearre imager ûntwikkele foar de Extremely Large Telescope

- Eksoplaneten: planeten dy't bûten ús eigen sinnestelsel besteane

- Adaptive optyk: in technyk dy't brûkt wurdt om te kompensearjen foar atmosfearyske turbulinsje yn grûnbasearre waarnimmings troch mjitten en korrizjearjen foar de deformaasje fan ljocht