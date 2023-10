James Webb romteteleskoop observearret dwerchplaneten yn 'e Kuiperbelt

Mei de James Webb Space Telescope (JWST) hawwe astronomen wichtige waarnimmings dien fan trije dwerchplaneten dy't yn de Kuiperbelt lizze. De dwerchplaneten - Sedna, Gonggong en Quaoar - waarden bestudearre mei gegevens krigen fan Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec). Dizze waarnimmings hawwe ynsjoch levere yn har banen en gearstalling, ynklusyf de oanwêzigens fan ljochte koalwetterstoffen en komplekse organyske molekulen, nei alle gedachten it resultaat fan metaan-eksposysje.

De Kuiperbelt, in regio oan de bûtenrâne fan ús sinnestelsel, wurdt befolke troch tal fan iisige objekten. De stúdzje fan Kuiper Belt Objects (KBO's), ek wol Trans-Neptunian Objects (TNO's) neamd, hat ús begryp fan 'e skiednis fan it sinnestelsel revolúsjonearre. Troch de disposysje en skaaimerken fan KBO's te ûndersiikjen, hawwe wittenskippers ynsjoch krigen yn 'e gravitasjonele streamingen dy't ús sinnestelsel foarme hawwe en in dynamyske skiednis fan planetêre migraasjes ûntbleate.

De waarnimmings fan 'e JWST fan 'e dwerchplaneten yn 'e Kuiperbelt betsjutte in wichtige stap foarút yn ús ferkenning fan it bûtenste sinnestelsel. Under lieding fan professor Joshua Emery fan 'e Northern Arizona University hat it ynternasjonaal team fan astronomen nij ljocht smiten oer de gearstalling en gedrach fan dizze fiere objekten. De ûndersiiksbefiningen, beskreaun yn in foardrukpapier besjoen foar publikaasje troch it tydskrift Icarus, jouwe weardefolle ynformaasje foar oanhâldende stúdzjes fan 'e Kuiperbelt.

Wylst ús kennis fan 'e Trans-Neptunyske Regio en de Kuiperbelt beheind bliuwt, hawwe misjes lykas de Voyager 2 en New Horizons bydroegen oan ús begryp. De lansearring fan 'e James Webb Space Telescope hat lykwols enoarme opwining opwekke ûnder astronomen. Syn ynfraread imaging mooglikheden hawwe it potinsjeel om ûntbleate fierdere ûntdekkingen en jouwe in djipper begryp fan it bûtenste sinnestelsel en syn himelske objekten.

