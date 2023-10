Bewegingspatroanen ûndersykje: in mienskiplikens ûnder organismen

Wittenskippers fan 'e Johns Hopkins University hawwe in opmerklike observaasje makke oangeande de bewegingspatroanen dy't troch ferskate organismen werjûn wurde. Harren stúdzje docht bliken dat organismen, fariearjend fan mikroben oant minsken, ferlykbere bewegingspatroanen fertoane om har omjouwing better te begripen en te waarnimmen. Dit ûndersyk hat it potensjeel om dissiplines te beynfloedzjen lykas robotika en kognitive wittenskippen.

De stúdzje rjochte him op elektryske mesfisk, in soarte dy't bekend is foar it útstjitten fan elektryske ûntladingen om ûnderdak te finen en predators te ûntkommen. De ûndersikers merkten op dat doe't de ljochten útstutsen waarden, de fisken faak hinne-en-wer bewegingen lieten sjen, wêrtroch't se har omjouwing aktyf fiele yn tsjuster wetter. Oarsom, yn goed ferljochte omstannichheden, swaaide de mesfisk sêft mei seldsume útbarsten fan rappe beweging. Dizze gedrachsferoaring waard taskreaun oan de needsaak fan 'e fisk om har omjouwing aktyf te ferkennen as de ûnwissichheid heech is, en werom te wikseljen nei in stabiler "exploitaasje" modus as ûnwissichheid ôfnimt.

Ynteressant fûnen de ûndersikers dat dit modus-wikselgedrach net beheind wie ta fisk allinich. Troch it meitsjen fan in model om kaai sensing gedrach te simulearjen, identifisearren se deselde sensory-ôfhinklike bewegingen yn oare organismen, ynklusyf amoeba, motten, kakkerlakken, flearmûzen, mûzen en minsken. Dizze befinings litte sjen dat organismen oer ferskate soarten ferlykbere strategyen hawwe ûntwikkele om har belibbing fan 'e wrâld te optimalisearjen.

De gefolgen fan 'e stúdzje wreidzje fierder as it begripen fan diergedrach. De ûndersikers leauwe dat har ynsjoch kin wurde tapast om it ûntwerp fan syk- en rêdingsdrones, romterovers en oare autonome robots te ferbetterjen. Troch dizze sensory-ôfhinklike bewegingspatroanen op te nimmen yn robotyske kontrôlesystemen, hoopje wittenskippers it fermogen fan 'e robots te ferbetterjen om te navigearjen en sin te meitsjen fan har omjouwings.

Oer it algemien smyt dizze stúdzje ljocht op 'e ferbining fan bewegingspatroanen oer ferskate organismen. It beljochtet hoe't evolúsje hat laat ta de konverginsje fan ferlykbere oplossingen, sels yn soarten dy't fier útinoar binne op 'e beam fan it libben. Troch foarút te gean, belooft fierdere ferkenning fan ûnbewuste sensearjende bewegingen yn bisten en oare libbene organismen ús begryp fan kognysje te ferdjipjen en mooglik ynnovative foarútgong yn robotika te ynspirearjen.

FAQ

Wat is de wichtichste fynst fan 'e stúdzje útfierd troch wittenskippers oan' e Johns Hopkins University?

De wichtichste fynst is dat organismen, fariearjend fan mikroben oant minsken, ferlykbere bewegingspatroanen fertoane om har omjouwing te begripen en te waarnimmen.

Hokker organismen waarden spesifyk neamd yn 'e befinings fan' e stúdzje?

De befinings fan 'e stúdzje omfetsje elektryske mesfisk, amoeba, motten, kakkerlakken, flearmûzen, mûzen en minsken.

Hokker potinsjele tapassingen hat dit ûndersyk?

It ûndersyk hat gefolgen foar dissiplines lykas robotika en kognitive wittenskippen. It koe wurde brûkt om it ûntwerp en funksjonaliteit fan syk- en rêdingsdrones, romterovers en oare autonome robots te ferbetterjen.