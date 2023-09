De ûnferwachte ûntdekking fan grutte wetterstofôfsettings yn East-Frankryk

Oan 'e râne fan Folschviller, in lyts stedsje yn East-Frankryk, hawwe trije beskieden skuorren wichtige oandacht lutsen fan wittenskippers, sjoernalisten en it publyk. Dizze skuorren sitte boppe in boarring dat earst yn 2006 boarre waard en no in gasmjitsysteem mei de namme SysMoG is. Oarspronklik ûntworpen om ûndergrûnske metaankonsintraasje te detektearjen, makke SysMoG in ferrassende ûntdekking tidens syn ferkenning - hege konsintraasjes fan wetterstof.

Op in djipte fan 1,100 meter berikt de oploste wetterstofkonsintraasje 14 prosint, en it kin sa heech wêze as 90 prosint op 3,000 meter. Dizze bûtengewoane fynsten suggerearje dat de regio Loataringen, ynklusyf Folschviller, ien fan 'e grutste bekende wetterstofôfsettings yn' e wrâld ûnderbringe kin, mei nei skatting 46 miljoen ton wyt wetterstof.

De ûntdekking fan dizze wetterstofôfsettings wie in ûnferwachte útkomst fan it Regalor-projekt, dat as doel hie om de helberens fan metaanproduksje yn 'e Lorraine-regio te ûndersykjen. It projekt besocht ek de oanwêzigens fan oare gassen te ûndersykjen. Nei it stopjen fan de stienkoalproduksje yn Lorraine yn 2004 stelde Francaise de L'Energie foar om metaan te winnen út de stienkoalfjilden fan 'e regio. De regionale oerheid rôp de saakkundigens fan Laboratoire GeoRessources yn om de leefberens fan it projekt te bepalen, wat liedt ta de ûntwikkeling fan SysMoG yn gearwurking mei Solexperts, in Frânsk-Switsersk bedriuw.

SysMoG is foarsjoen fan in patintearre sonde dy't kin wurde ferlege nei djipten fan 1,500 meter. Troch it brûken fan in membraan om gassen fan wetter te skieden, makket de sonde de winning fan gassen foar oerflakanalyse mooglik. Eartiids wie de oanwêzigens fan ûndergrûnske gassen it needsaak om wetter nei it oerflak te bringen en it te ûntgassen.

Earste mjittingen yn it boorgat die bliken dat 99 prosint fan it oploste gas op 600 meter metaan wie, mei 1 prosint wetterstof. Lykwols, doe't it team djipper foarútgong, observearre se in konsekwint ferheging fan 'e wetterstofkonsintraasje. Oan 'e boaiem fan' e boarring befette wetterstof sa'n 20 prosint fan it oploste gas.

Om de wetterstofkonsintraasje fierder te ûndersykjen binne de ûndersikers fan plan trije oare boarringen op ferlykbere djipten te mjitten. As de wetterstofkonsintraasje lateraal heech bliuwt, giet de folgjende stap om it boarjen fan in 3,000 meter boarring om te falidearjen hoe't de wetterstofkonsintraasje evoluearret mei de djipte. Dit besykjen sil ek bepale oft de wetterstof oanwêzich is yn oploste of gasfoarmige foarm.

De ûntdekking fan dizze wetterstofôfsettings kin djippe gefolgen hawwe foar de takomst fan skjinne enerzjy. Mei wetterstof wurdt beskôge as in wichtige brânstofkandidaat fanwegen syn potensjeel foar net-nul-emissies, kin de oerfloed fan "wite wetterstof" yn 'e Lorraine-regio in protte bydrage oan 'e wrâldwide oergong nei skjinne enerzjy.

Definysjes:

- SysMoG: In gasmjittingsysteem dat brûkt wurdt om ûndergrûnske gaskonsintraasjes te mjitten.

- Metaan: In kleurleas en reukleas gas, faak assosjearre mei ierdgas en in potinsjele enerzjyboarne.

- Boorgat: In smel gat dat yn 'e grûn wurdt boarre om natuerlike boarnen út te heljen of geologyske stúdzjes út te fieren.

- Hydrogen: In kleurleas gas dat kin wurde brûkt as brânstofboarne fanwegen syn hege enerzjyynhâld.

- Lorraine: In regio yn it easten fan Frankryk bekend om syn stienkoalproduksje.

boarnen:

- Jacques Pironon, direkteur fan ûndersyk by GeoRessources lab oan 'e Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, sjoernalist basearre yn Parys