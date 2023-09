De opmerklike fynsten fan Yndia's Moon Lander en Rover

De Indian Space Research Organisation (ISRO) stjoerde koartlyn har Moon Lander, Vikram, en rover, Pragyan, om de súdpoal fan 'e moanne te ferkennen. Hoewol't se ynstruearre binne om de sliepmodus yn te gean oant de moanne dei op 22 septimber, hawwe se al wat fassinearjende ynsjoggen levere dy't planetêre wittenskippers yntrigearre hawwe.

Tichtens en temperatuer fan 'e Ionosphere fan' e moanne

Vikram is foarsjoen fan in sonde dy't de earste mjittings dien hat fan 'e tichtens en temperatuer fan 'e ionosfear fan 'e moanne. Neffens ISRO is de ionosfear by de moannepoal relatyf min, mei sa'n 5-30 miljoen elektroanen per kubike meter. Dizze tichtens liket te feroarjen oer de hiele moannedei. Dizze ynformaasje is krúsjaal foar takomstige moannekommunikaasje- en navigaasjesystemen, om't hegere elektroanendichtheden sinjaalfertragingen kinne feroarsaakje. It sparse plasma waarnommen troch Vikram betsjut lykwols dat potinsjele fertragingen minimaal wêze en oerdracht gjin probleem wêze soe.

Temperatuerfariaasjes yn Lunar Soil

It begripen fan 'e temperatuer en konduktiviteit fan' e moannegrûn is essensjeel by it beskôgjen fan takomstige delsettings op 'e moanne. De temperatuersonde fan Vikram, útrist mei 10 sensoren, hat nijsgjirrige fynsten iepenbiere. Oerdei is de temperatuer op 8 sm ûnder it oerflak sa'n 60 ºC leger as oan it oerflak. Dizze steile temperatuerferfal wurdt ferwachte troch de beheinde conductive eigenskippen fan 'e moannegrûn. Dizze mjittingen ferskille fan dy krigen troch NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter yn 2009, wat oanjout dat de oerflaktemperatuer oanmerklik waarmer is dan earder opnommen.

In fertochte Moonquake

Under de ferskate vibraasjes opnommen troch de seismograaf fan Vikram, hat ien evenemint de oandacht fan wittenskippers pakt. It ynstrumint ûntdekte in lyts seismysk barren as de ynslach fan in lytse meteoryt dy't yn sawat 4 sekonden sakke. Sokke foarfallen wurde ferwachte op 'e Moanne fanwegen lytse ynfloeden en lokale tektoanyske oanpassingen. Fierdere observaasjes en in wrâldwide seismysk netwurk op 'e moanne binne lykwols nedich om de betsjutting fan dizze eveneminten folslein te begripen.

Befêstiging fan Sulphur Oanwêzigens

Foarriedige tests troch Pragyan hawwe befêstige de oanwêzigens fan swevel yn it moanneflak tichtby de súdpoal. Dit is in wichtige fynst sûnt swevel is in kaai elemint fan smelte rock. Wittenskippers leauwe dat de moanne eartiids bedutsen wie yn in dikke laach smelte stien, dy't úteinlik fersteurde om syn oerflak te foarmjen. Troch it mjitten fan swevelkonsintraasjes kinne ûndersikers ynsjoch krije yn de geologyske skiednis fan de Moanne. It is lykwols ek mooglik dat de swevel ûntstien is troch asteroïde-ynslaggen op it oerflak fan 'e moanne. ISRO is fan doel har befiningen te kombinearjen mei gegevens fan 'e Amerikaanske Apollo-misjes om de geochemy fan' e moanne fierder te begripen.

boarnen:

- Indian Space Research Organisation (ISRO)

- Natuer (www.nature.com)