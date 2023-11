Babys ûntwikkelje romtlik bewustwêzen op fjouwer moannen âld, stúdzje fynt

Nij ûndersyk fan 'e Universiteit fan Birmingham hat bliken dien dat poppen sa jong as fjouwer moanne âld de ynteraksje tusken har lichems en de omlizzende romte kinne begripe. Troch in tactyl en fisueel eksperimint út te fieren, fûn de stúdzje dat harsens fan poppen yn steat binne om sicht en oanrekking te ferbinen, en drage by oan har romtlik bewustwêzen. Dizze baanbrekkende ûntdekking jout weardefolle ynsjoch yn 'e iere ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes.

Mei help fan in nije eksperimintele oanpak lieten saakkundigen fan it Birmingham BabyLab poppen in bewegende bal sjen op in skerm dy't har benadere of fuortbeweech. Tidens dit proses krigen de poppen in sêfte trilling op har hannen doe't de bal it tichtst by har wie, wylst har harsensaktiviteit kontrolearre waard. De ûndersikers ûntdutsen dat sels op mar fjouwer moanne âld, poppen ferheegde somatosensory (tactile) harsensaktiviteit toande doe't de oanrekking waard foarôfgien troch in objekt dat nei har beweecht.

Dr Giulia Orioli, de haadûndersiker fan 'e stúdzje, ferklearre dat dizze befiningen suggerearje dat poppen in natuerlik fermogen hawwe om de romte om har hinne te waarnimmen en te begripen hoe't har lichems ynteraksje binnen dy romte. Dizze iere sintúchlike yntegraasje, bekend as peripersoanlike romte, is in wichtich aspekt fan it minsklik bewustwêzen. De ûntdekking ropt yntrigearjende fragen op oer de mjitte wêryn't dizze kapasiteiten oanberne of leard binne.

De stúdzje ûndersocht ek de reaksjes fan âldere pjutten doe't ûnferwachts oanrekke nei't de bal op it skerm fan har ôf wie. De ûndersikers observearre dat 8-moanne-âlde poppen tekens fan ferrassing lieten sjen yn har harsensaktiviteit, wat oanjout dat se de touch net antisipearje op basis fan 'e fisuele rjochting fan it bewegende objekt. Dit suggerearret dat as poppen troch har earste libbensjier foarútgeane, har harsens in mear ferfine bewustwêzen ûntwikkelje fan 'e oanwêzigens fan har lichem yn' e romte.

De ûndersikers binne fan plan om har ûndersyk troch te gean troch dielnimmers fan ferskate leeftydsgroepen op te nimmen, fariearjend fan pasgeborenen oant folwoeksenen. De ynsjoggen krigen út it studearjen fan harsensaktiviteit by folwoeksenen kinne ljocht skine op 'e ûntwikkeling fan' e multisensory kapasiteiten fan 'e bern. Derneist hopet it team te ûndersiikjen oft pasberne poppen ek tekens hawwe fan it waarnimmen fan de posysje fan har lichem yn 'e romte, wat in djipper begryp koe leverje fan' e oarsprong fan it minsklik bewustwêzen.

Troch de mystearjes fan 'e romtlike bewustwêzen fan' e bern te ûntdekken, draacht dit ûndersyk net allinich by oan ús begryp fan 'e iere minsklike ûntwikkeling, mar leit ek de basis foar fierdere stúdzjes dy't de komplekse kognitive prosessen ûndersiikje dy't ús belibbing fan' e wrâld ûnderlizze.

FAQs

1. Kinne poppen sa jong as fjouwer moanne âld romtlik bewustwêzen begripe?

Ja, neffens in stúdzje fan 'e Universiteit fan Birmingham, poppen op fjouwer moanne âld fertoane in begryp fan hoe't har lichems ynteraksje mei de romte om har hinne.

2. Hoe waard de stúdzje útfierd?

De ûndersikers lieten poppen in bewegende bal sjen op in skerm, dy't har oankaam of fuortbeweech. De poppen krigen in sêfte trilling op 'e hannen doe't de bal it tichtst by har wie, wylst har harsensaktiviteit waard metten.

3. Wat hat de stúdzje fûn?

De stúdzje fûn dat poppen fersterke somatosensoryske harsensaktiviteit sjen litte as in oanrekking waard foarôfgien troch in objekt dat nei har beweecht, wat oanjout dat har fermogen om sicht en oanrekking te keppeljen.

4. Wat betsjut dit foar de ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes?

De befinings suggerearje dat de harsens fan 'e bern binne bedrade om sintúchlike ynformaasje te ferbinen en de romte om har hinne te waarnimmen. Dizze betide ûntwikkeling fan romtlik bewustwêzen draacht by oan selsbewustwêzen.

5. Binne dizze kapasiteiten oanberne of leard?

De stúdzje ropt fragen op oer de oarsprong fan dizze kapasiteiten. Wylst mear ûndersiik nedich is, jouwe de befinings oan dat sels op jonge leeftyd berntsjes oanberne mooglikheden hawwe om de posysje fan har lichem yn 'e romte te waarnimmen.

Boarne: University of Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)