Yn in kommende lêzing mei de titel "Planeten en asteroïden en moannen ... oh myn!", Eric Ianson, plakferfangend direkteur fan 'e Planetary Science Division by NASA-haadkantoar, sil de lêste en meast spannende ynspanningen fan NASA yn romteferkenning besprekke. Dit omfettet it sammeljen fan samples fan it oerflak fan Mars, in demonstraasje fan planetêre ferdigening troch mei opsetsin in romteskip yn in asteroïde te crashen, en de ferkenning fan Jupiter's moanne Europa en syn mei iis bedekte oseaan.

De mylpalen dy't jonge minsken kinne ferwachtsje te tsjûgjen yn har libben op it mêd fan romteferkenning binne lestich te foarsizzen, om't technology rap evoluearret en ynteresses feroarje. D'r binne lykwols bepaalde trends dy't kinne wurde identifisearre. It weromkommen fan minsken nei de moanne en de úteinlike lâning fan astronauten op Mars binne op 'e hoarizon. Robotyske misjes nei ferskate planeten, moannen en lytse lichems yn it sinnestelsel sille trochgean, mei in fokus op bestimmingen lykas Jupiter's moanne Europa, Saturnus's moanne Titan, en Uranus. D'r sille ek foarútgong wêze yn it identifisearjen fan bewenbere wrâlden bûten ús sinnestelsel.

De rol fan NASA by it realisearjen fan de folgjende grutte romte-trochbraken is essensjeel, sels as partikuliere bedriuwen lykas SpaceX in hieltyd wichtiger rol spylje yn romtereizen. Wylst partikuliere bedriuwen in saaklike motivaasje hawwe, wurdt NASA finansierd om spesifike doelen foar wittenskip, ferkenning of technology te berikken. Gearwurkings mei de yndustry binne gewoan, mar d'r binne gefallen wêr't NASA yn eigen hûs spesjalisearre ynstruminten of romtesonde ûntwikkelet, lykas de Mars-rovers en it Europa Clipper-romteskip.

De resinte prestaasje fan Yndia's romteprogramma lâning op 'e súdpoal fan' e moanne is lofberens. NASA wurdearret ynternasjonale gearwurking en erkent it belang fan it dielen fan missygegevens foar it foardiel fan wittenskiplike ûntdekking. Se stimulearje har ynternasjonale kollega's om itselde te dwaan, en befoarderje de freedsume ferkenning fan romte.

Doe't er frege waard oer syn favorite film of tv-sjo oer romte of romteferkenning, neamde Eric Ianson ferskate favoriten, ynklusyf "Apollo 13," "The Martian," en "The Empire Strikes Back." Hy keas lykwols úteinlik "The Right Stuff" as syn topkeus. De film ferbyldet it ferhaal fan 'e orizjinele Mercury Seven-astronauten en fange de ferbylding en útdagings fan romtereizen yn in tiid dat it oergong fan science fiction nei realiteit.

De Wilder Penfield-lêzing fan Eric Ianson is pland foar 13 novimber om 4 oere yn it Jeanne Timmins Amphitheatre fan The Neuro.

Definysje:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, it sivile romte-agintskip fan 'e Feriene Steaten ferantwurdlik foar de romteferkenning en ûndersyk fan 'e naasje.

Mars Exploration Program - In NASA-programma rjochte op 'e ferkenning fan Mars, ynklusyf de stúdzje fan' e planeet syn klimaat, geology, en mooglikheden foar it stypjen fan it libben.

Radioisotope Power Systems Program - In NASA-programma dat it gebrûk fan radioisotope-krêftsystemen ûntwikkelet en ûnderhâldt, dy't elektrisiteit leverje foar djippe romtemisjes mei de waarmte generearre troch it ferfal fan radioaktive isotopen.

Planetêre ferdigening - De stúdzje en ûntwikkeling fan metoaden om de ierde te beskermjen tsjin potinsjele ynfloedeveneminten troch asteroïden of kometen.

Europa - Ien fan 'e moannen fan Jupiter dy't nei alle gedachten in ûndergrûnse oseaan fan floeiber wetter ûnder syn izige koarste hat.

Kommersjele moannelaadtsjinsten - In programma dat as doel hat wittenskiplike en technologyske misjes oan 'e moanne te leverjen fia gearwurkingsferbannen mei kommersjele bedriuwen.

Perseverance Rover - In NASA-missy nei Mars dy't as doel hat de bewenberens fan 'e planeet te ferkennen, tekens fan âld libben te sykjen en samples te sammeljen foar mooglike weromkomst nei ierde.

James Webb Space Telescope - In oankommende romteteleskoop ynsteld om te lansearjen yn 2021, ûntworpen om de machtichste romteteleskoop te wêzen dy't ea boud is.

Artemis-programma - In NASA-programma mei as doel om "de earste frou en de folgjende man" op 'e moanne te lânjen troch 2024.

Boarne: Gjin URL's levere.