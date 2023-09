Fossilen fan Fujianvenator Prodigiousus jouwe ynsjoch yn fûgelevolúsje

Wittenskippers yn Sina hawwe in spannende ûntdekking dien yn 'e provinsje Fujian: it fossil fan in fûgelachtige dinosaurus út 'e Jurassic Periode. Neamd Fujianvenator prodigiosus, dizze fynst smyt ljocht op 'e evolúsje fan fûgels en jout weardefolle ynsjoch yn hoe't moderne fûgels kamen te wêzen.

De fraach oft Fujianvenator wurdt beskôge as in fûgel hinget ôf fan hoe't wy definiearje in fûgel. Min Wang, in liedende wittenskipper yn 'e stúdzje, beskriuwt de dinosaurus as "bizar" en stelt dat it fierstente ferlykber is mei alle moderne fûgels. Fujianvenator heart lykwols ta in groep mei de namme avialans, dy't alle fûgels en har neiste dinosaurussen sibben omfettet dy't noch net as fûgels beskôge waarden.

Ien unike skaaimerk fan Fujianvenator is syn lange legere skonkbonke, de tibia, dy't twa kear sa lang is as syn dijbonke, it femur. It hat ek in lange, bonke sturt. De foarste parten lykje op in fûgelfleugel, mar mei trije klauwen op 'e fingers, wat it ûnderskiedt fan moderne fûgels. Wylst it fossyl gjin fearren behâldt, merkt Wang op dat syn neiste sibben en de measte avialan theropods fearren hawwe, wat suggerearret dat Fujianvenator ek fearren hie.

It bepalen fan syn libbensstyl is útdaagjend sûnder in folslein fossyl, mar ûndersikers stelle twa mooglikheden foar. Op grûn fan syn lange skonken koe Fujianvenator in flugge loper west hawwe of waad yn in sompige omjouwing fergelykber mei moderne kranen as reigers. Wang leanet nei it idee dat it in runner wie.

Dizze ûntdekking draacht ek ta oan it komplekse begryp fan fûgelevolúsje. Fûgels stammen ôf fan lytse, feathered, twa-legged dinosaurussen bekend as theropods yn 'e lette Jurassic perioade. De âldst bekende fûgel, Archaeopteryx, bestie sa'n 150 miljoen jier lyn. D'r is lykwols in signifikant gat fan sawat 20 miljoen jier tusken Archeopteryx en de folgjende fûgelfossylen, wat de needsaak foar fierdere stúdzjes markearret om de evolúsjonêre tiidline yn te foljen.

Oer it algemien leveret de ûntdekking fan Fujianvenator prodigiosus weardefolle ynformaasje oer it ferskaat fan fûgelachtige dinosaurussen en har habitaten yn 'e Jurassic Periode, en draacht by oan ús begryp fan' e evolúsje fan fûgels.

