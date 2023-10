Nije ûntdekkingen suggerearje minsken yn Noard-Amearika tûzenen jierren earder

In resinte stúdzje hat bliken dien dat de fuotprinten fûn yn White Sands National Park yn Nij-Meksiko it âldste bewiis fan minsken yn Noard-Amearika kinne wêze. Dizze fuotprinten waarden efterlitten troch in ûnbekende groep minsken mear as 20,000 jier lyn. De sedimintêre lagen dêr't dizze fuotprinten yn bewarre bleaun binne, befette ek fossilen fan útstoarne bisten, lykas de skriklike wolf en Amerikaanske liuw.

Yn it earstoan waarden de fuotprinten datearre op in tiidline tusken 21,000 en 23,000 jier lyn mei de sieden fan wetterplanten fûn yn deselde sedimintêre laach. Lykwols, der wie skepsis út de wittenskiplike mienskip oangeande dizze metoade, as koalstof opname troch dizze planten koe fersteure de radiocarbon dating resultaten.

Om dizze ûnwissichheid oan te pakken, namen de ûndersikers in mear wiidweidige oanpak. Ynstee fan allinich op 'e sieden te betrouwen, helle se 75,000 pollenkorrels fan 'e side en fierden koalstofdatearring. Derneist ûndersochten se kwartskorrels út 'e sedimintêre laach om opboude skea te kwantifisearjen en it materiaal te datearjen.

De resultaten fan dizze meardere rigels fan bewiis komme oerien mei de foarige sieddatum, befêstigje dat dizze fuotprinten yndie mear as 20,000 jier âld binne. Dizze fynst daagt it foarige begryp fan 'e minsklike oankomst yn Noard-Amearika út, dat datearre is oant sawat 15,000 jier lyn.

It is no nedich om de tiidline fan minsklike bewenning en migraasje yn Noard-Amearika opnij te besjen. De ûntdekking fan dizze âlde fuotprinten suggerearret dat minsken tûzenen jierren earder yn 'e Amearika west hawwe kinne as earder tocht. It ropt ek fragen op oer de mooglike rûtes en oarsprong fan dizze iere minsken.

Hoewol de fuotprinten waarden fûn yn Nij-Meksiko, is it net wierskynlik dat dit de earste stop wie foar de foarâlden fan dizze persoanen. De teory fan in lânbrêge dy't Sibearje en Alaska yn 'e iistiid ferbynt, soarget foar in mooglike migraasjerûte, mar it is mooglik dat de minsken noch earder yn Noard-Amearika kamen, foar de foarming fan 'e lânbrêge.

De seldsumheid fan fossilisaasje makket it net wierskynlik dat wy direkte bewiis sille fine fan 'e oarspronklike minsklike komst yn' e Amearika. De ûntdekking fan dizze fuotprinten markeart lykwols de grutte hoemannichte kennis dy't wy noch moatte ûntdekke oer de migraasje en skiednis fan âlde minsken.

Boarnen: Associated Press