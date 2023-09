Wittenskippers mjitte de grutte fan in supermassive swarte gat's Accretion Disk foar de earste kear

Wittenskippers hawwe in grutte mylpeal berikt troch foar it earst de grutte te mjitten fan 'e akkresjeskiif om in supermassyf swart gat hinne. Accretion discs binne ringen fan superheated gas, stof, en plasma dy't draaie om swarte gatten. Dizze skiven wurde foarme út 'e oerbliuwsels fan fersnippere stjerren, eksoplaneten en oare saken dy't nei de barre hoarizon fan it swarte gat lutsen binne. As akkresjeskiven draaie, stjoere se ferskate foarmen fan elektromagnetyske strieling út, lykas röntgenstralen, radiogolven en sichtber ljocht, wêrtroch't se troch astronomen te detectearjen binne.

Accretion skiven binne it dúdlikst sichtber yn it ynfraread spektrum, emitting wat ûndersikers neame in dûbele peak. Dizze dûbele pyk bestiet út in pear enerzjyspikes útstjoerd troch beide helten fan 'e accretion-skiif, en jouwe ynformaasje oer har rotaasje. Se kinne lykwols allinich sjen litte wêr't de skiven begjinne en net wêr't se einigje.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn The Astrophysical Journal Letters, ûntdutsen wittenskippers in twadde dûbele pyk dy't ûntstien is út 'e bûtenrâne fan in accretion skiif om it supermassive swarte gat III Zw 002 hinne. Troch it analysearjen fan dizze dûbele toppen, ûndersikers bepaald dat de straal fan accretion skiif is likernôch 52.4 ljocht-dagen, dat is mear as 9,000 kear de ôfstân fan de ierde nei de sinne.

De ûntdekking fan 'e twadde dûbele pyk koe helpe om de mystearjes fan supermassive swarte gatten te ûntdekken. It jout weardefolle ynsjoch yn 'e mjitkunde fan' e regio en biedt in blik yn 'e ynderlike struktuer en feeding proses fan aktive stjerrestelsels. It ûndersyksteam is fan plan om troch te gean mei it kontrolearjen fan 'e groei fan' e accretion-skiif om III Zw 002 oer de tiid.

Dizze trochbraak is dit jier net de ienige wichtige prestaasje yn it begripen fan accretion-skiven. Yn maaie makke wittenskippers mei súkses keunstmjittige accretion disks yn it laboratoarium mei help fan plasma foar de earste kear, it jaan fan weardefolle ynsjoch yn harren formaasje.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn The Astrophysical Journal Letters

- Getty Images

Opmerking: it orizjinele artikel befette ôfbyldings dy't fuortsmiten binne foar dizze tekst-basearre ynhâld.