De rol fan winen yn smeltende iisplaten yn Grienlân en Antarktika

Undersikers fan 'e Universiteit fan Kalifornje, Irvine en Utrecht University hawwe fûn dat it oerflakteiis yn Grienlân yn' e lêste desennia yn in tanimmend tempo smelt, wylst de trend yn Antarktika yn 'e tsjinoerstelde rjochting beweecht. Foar in stúdzje publisearre yn it American Geophysical Union tydskrift Geophysical Research Letters, de wittenskippers rjochte op de rol fan Foehn en katabatyske wyn, downslope gusts dy't bringe waarme, droege lucht yn kontakt mei gletsjers. Se ûntdutsen dat it smelten fan 'e Grienlânske iis yn ferbân mei dizze winen yn' e lêste 10 jier mei mear as 20% tanommen is, wylst de ynfloed fan 'e winen op 'e Antarktyske iis mei 32% ôfnommen is.

It ûndersyk hat bliken dien dat de wyn yn 'e downslope ferantwurdlik is foar in signifikante hoemannichte oerflakte iissmelt yn beide regio's. Oerflak iis melt feroarsaket ôffal en iis shelf hydrofracture, tanimmende swietwetter stream nei de oseanen en draacht by oan tanimmende seespegel. It gedrach fan globale opwaarming yn it noardlik en súdlik healrûn hat lykwols laat ta kontrastearjende útkomsten yn Grienlân en Antarktika.

Yn Grienlân wurdt troch de wyn oandreaune oerflaksmelting fersterke troch de opwaarming fan it eilân, mei't sinneljocht allinnich genôch is om it iis te smelten. De kombinaasje fan de 10% groei yn wyn-oandreaune melt en waarmere oerflak lucht temperatueren hat resultearre yn in 34% tanimming fan de totale oerflak iis melt. De auteurs skriuwe dizze útkomst foar in part oan de ynfloed fan globale opwaarming op 'e Noard-Atlantyske Oscillaasje, dy't waarme loft nei Grienlân en oare Arktyske gebieten brocht hat.

Oarsom is de totale Antarktyske oerflaksmelting mei likernôch 15% ôfnommen sûnt 2000. De reduksje is lykwols foar in grut part te tankjen oan in 32% ôfnimming fan delslach troch wyn op it Antarktyske Skiereilân, dêr't al twa kwetsbere iisplaten ynstoart binne. It trochgeande herstel fan it Antarktyske stratosfearyske ozongat, ûntdutsen yn 'e jierren '1980, helpt tydlik om it oerflak te isolearjen fan fierdere smelten.

De ûndersikers beklamje it belang fan it kontrolearjen en modelleren fan iissmelting yn sawol Grienlân as Antarktika, en ek it bestudearjen fan de relaasje tusken wyn en iis yn it ramt fan klimaatferoaring. Se hoopje dat dit ûndersyk sil bydrage oan it fersterkjen fan 'e ierdesysteemmodellen dy't brûkt wurde yn klimaatwittenskip.

Dizze stúdzje waard útfierd troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan Kalifornje, Irvine en Utrecht University, mei finansjele stipe fan it US Department of Energy, de National Science Foundation, en de Nederlânske Organisaasje foar Scientific Research.

Boarnen: University of California, Irvine en Utrecht University