De prehistoaryske predator: in ammoniet fûn yn in fossilisearre fisk

Wittenskippers hawwe in bûtengewoane ûntdekking makke by it ûndersiikjen fan in goed bewarre ammoniet en in fossilisearre fisk dêr't it mei fûn is. De ferrassende fynst die bliken dat de fisk eins de grutte ammonit opslokt hie, in foarfal dat noch nea earder waarnommen is. De ammonit, in soarte fan kopoad dy't miljoenen jierren lyn útstoarn is, kin de fisk fersûpe of it spijsverteringskanaal blokkearje, mei fatale gefolgen foar it rôfdier.

It fossil, ûntdutsen yn Dútslân yn 1977, hat west yn de kolleksje fan it State Museum of Natural History Stuttgart. Twa ûndersikers fan it museum, Samuel Cooper en Erin Maxwell, publisearren koartlyn in papier yn Geological Magazine dy't de fisk en de ammoniet dy't it konsumearre beskriuwt. De soarte fan fisk, Pachycormus macropterus, hearde ta in útstoarne groep fan marine ray-finned fisk neamd pachycormids. Dizze fisken kinne fariearje fan lytse maten oant 50 feet lang. Wylst it dieet fan pachycormiden net folslein begrepen is, fûnen de ûndersikers bewiis dat se benammen rjochte op sêfte cephalopods en lytsere fisken.

De ûntdekking fan de fisk mei de ammonit deryn is wichtich om't it ynsjoch jout yn it fiedingsgedrach en iten fan pachycormiden. It stelt fêst dat de fisk sa no en dan konsumearre net-shell cephalopods, wat tsjinsprekt eardere oannames oer harren dieet. Neffens Adiel Klompmaker, in konservator fan paleontology oan 'e Universiteit fan Alabama Musea, is dizze fynst opmerklik en helpt by it rekonstruearjen fan âlde fiedselwebben krekter.

De posisjonearring fan 'e ammonit binnen it lichem fan 'e fisk en it ûntbrekken fan bepaalde bonken dy't ûntbining suggerearje stypje sterk de teory dat de fisk de ammonit yn' e libbenen opslokte. Wylst d'r earder bewiis is fan fisken dy't by ûngelok lytse ammonitlarven konsumearje, suggerearret dizze nije ûntdekking dat it opslokjen fan de hiele ammonit net tafallich wie.

Dizze ûngewoane fossilisearre fynst jout weardefolle ynformaasje oer âlde marine-ekosystemen en smyt ljocht op 'e fiedingsgewoanten fan prehistoaryske marine-rôfdieren. It toant de komplekse ynteraksjes en dynamyk dy't bestean tusken soarten miljoenen jierren lyn, en triuwt ús begryp fan prehistoarysk libben noch fierder.

boarnen:

- Cooper, Samuel en Maxwell, Erin. "Bewiis fan predaasje op in ammoniet troch de útstoarne fisk Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) út 'e Let Jurassic (iere Tithonian) Posidonia Shale fan Súd-Dútslân." Geologysk tydskrift, 2021.

- Universiteit fan Alabama Musea.