Wittenskippers hawwe in fassinearjende ûntdekking dien yn 'e djippe see - fossilisearre fragminten fan 'e see-egelruggen dy't 104 miljoen jier werom datearje. Earder waard leaud dat de djippe see in relatyf jong ekosysteem wie, mar dizze fynst daagt dat begryp út.

De djippe see is al lang beskôge as it mooglike berteplak fan 'e earste ienfâldige foarmen fan libben op ierde. It is kritysk om te begripen hoe't it oantal soarten dat op 'e seeboaiem libbet yn' e rin fan 'e tiid is feroare, om't it de fearkrêft en oanpassingsfermogen fan djipseekosystemen yn it gesicht fan katastrophale eveneminten en massale útstjerren kin iepenbierje.

It ûndersyksteam ûntdekte it earste fossile bewiis fan hegere ynvertebraten dy't de djippe seeboaiem kolonisearje yn 'e Krytperioade. Oer mear as 1,400 sedimintmonsters út boarringen yn 'e Stille Oseaan, Súdlike Oseaan en Atlantyske Oseaan ûntdutsen se mear as 40,000 fragminten fan see-egels. Dizze stekels, identifisearre troch har struktuer en foarm, jouwe oan dat see-egels foar mear as 100 miljoen jier de djippe see kontinu bewenne hawwe.

Troch it analysearjen fan 'e morfology fan' e stekels, observearre de ûndersikers in wichtige feroaring oan 'e ein fan' e Krytperioade, sawat 66 miljoen jier lyn. Dit foel gear mei in katastrofale meteorytynslach dy't massaal útstjerren en steuringen yn 'e djippe see feroarsake. De post-impact spines wiene tinner en lieten minder ferskaat yn foarm sjen, in fenomeen bekend as it "Lilliput Effect". Organismen dy't massale útstjerren oerlibje binne faak lytser yn omfang, wierskynlik troch de krapte oan fiedingsboarnen.

Lead auteur Dr Frank Wiese fan 'e Universiteit fan Göttingen's ôfdieling Geobiology ferklearret de betsjutting fan 'e befinings. De feroaringen yn 'e spinnen jouwe oan op de konstante evolúsje en it ûntstean fan nije soarten yn' e djippe see. Derneist hawwe de ûndersikers sawat 70 miljoen jier lyn in korrelaasje observearre tusken biomassa fan see-egels en wettertemperatuer. Dit lit se spekulearje oer hoe't de djippe see sil wurde beynfloede troch troch de minske feroarsake globale opwaarming.

Troch ljocht te smiten oer de skiednis en dynamyk fan 'e djippe see, jout dit ûndersyk weardefolle ynsjoch yn dit enigmatyske ekosysteem. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift PLOS ONE, wreidet ús begryp út fan 'e djippe see en har fearkrêft foar miljeuferoarings.

