Aeolus, de wynprofilearjende satellyt fan ESA, wie hast fiif jier yn in baan om de ierde foardat it syn lêste faze yngie as romtepún. De satellyt hie syn missy foltôge en waard werombrocht nei de ierde yn in kontrolearre weryngongsproses dat it risiko fan pún en potinsjele botsingen mei oare satelliten fermindere.

Ynternasjonale regeljouwing oer it ferminderjen fan romtepún fereaskje dat satelliten binnen 25 jier nei de ierde werombrocht wurde as har missy foltôge is. It weromkommen fan Aeolus waard fersneld troch it benutten fan 'e sfear fan 'e ierde, wat holp om it rapper werom te bringen.

Tidens de assistearre weryngong fan Aeolus waard it risiko fan fallende ôffal mei in faktor fan 150 fermindere, en de tiid dy't it ûnkontrolearre yn 'e baan trochbrocht waard mei in pear wiken ynkoarte. Dizze maatregels waarden nommen om it risiko fan botsing mei oare satelliten yn 'e romte te beheinen.

Aeolus waard pún op 28 july 2023, nei't it lêste kommando útfierd waard, wêrtroch't de satellyt net mear kontrolearber wie. It Flight Control Team passivearre de satellyt en joech it oer oan ESA's Space Debris Office foar it folgjen fan syn lêste ôfstamming.

Mei de Tracking and Imaging Radar (TIRA) by Fraunhofer FHR yn Dútslân, waard Aeolus folge doe't it wer yn 'e sfear fan 'e ierde kaam. It kaam werom oer Antarktika en ferdwûn úteinlik, fier fuort fan befolke gebieten.

De missyteams koene Aeolus observearje tidens syn lêste mominten, tsjûge dat it in fjoerbal waard yn 'e sfear foar syn úteinlike breakup. Dit opmerklike foarbyld fan duorsume romteflecht en ferantwurdlike operaasjes toant de ynset foar it garandearjen fan de feilige beskikking fan satelliten en it ferminderjen fan de risiko's fan romtepún.

Oer it algemien libbet de neilittenskip fan Aeolus, it paad foar takomstige wynprofilearjende misjes en ferantwurde romteferkenning.

boarnen:

– ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html