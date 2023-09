Observaasje fan fermionyske kwasipartikels dy't ferdwine tichtby in kwantumfase-oergong

Undersikers hawwe tsjûge fan fermionyske kwasipartikels ferdwine by in oergong fan 'e kwantumfaze foar it earst. Fermions binne dieltsjes dy't matearje meitsje, lykas elektroanen. Dizze dieltsjes binne typysk net belutsen by fazetransysjes, om't se net kinne wurde ferneatige troch de wetten fan 'e natuer. Yn fazetransysjes wêrby't bosonen belutsen binne, dy't dieltsjes binne dy't ynteraksjes bemiddelje, wurde de enerzjynivo's fan 'e fazen tichterby as de oergong foarútgiet.

De ûndersikers hawwe har stúdzje útfierd mei terahertz-tiiddomeinspektroskopy-mjittingen op in ferbining neamd YbRh2Si2. Yn dit materiaal binne de kwasipartikels opboud út in kombinaasje fan pleatslike elektroanen fûn yn in isolator en mobile elektroanen fûn yn in metaal. Dizze superposearre elektroanen hawwe in effektive massa dy't folle grutter is as in normaal elektroan.

Ien fan 'e unike skaaimerken fan dizze quasiparticles is dat se kinne wurde ferneatige tidens in faze oergong, yn tsjinstelling ta "normale" elektroanen. Dit pân lit se in trochgeande oergong ûndergean lykas dy wêrby't bosons binne. Troch it analysearjen fan in parameter bekend as de krityske eksponint, fûnen de ûndersikers in ynstoarting yn 'e kâns op it foarmjen fan dizze eksoatyske steaten by de faze-oergong.

It team brûkte terahertz-strieling om't it enerzjyskalen hat fergelykber mei de yntrinsike enerzjyskalen fan swiere fermions. As de kwasipartikels opwekke wurde troch terahertz-strieling, brekke se ôf en ferdwine, wêrtroch in net-lykwichtige steat ûntstiet. It systeem komt dan fansels werom nei lykwicht troch opnij te ûntstean mei kwasipartikels nei in bepaalde tiidfertraging.

Dizze stúdzje leveret in nije oanpak foar it ûndersiikjen fan in protte-lichemkorrelaasjes yn kwantummaterialen lykas swiere fermion-ferbiningen. It tsjinnet as útgongspunt foar fierdere ûndersiken nei fazetransysjes yn 'e kwantumwrâld.

boarnen:

- Universiteit fan Bonn

- Natuerfysika