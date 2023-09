Astrofysikers ûntdekke rappe konsumpsje fan supermassive swarte gatten

In baanbrekkende stúdzje ûnder lieding fan Northwestern University hat eardere oertsjûgingen útdage oer de fiedingsgewoanten fan supermassive swarte gatten. Yn tsjinstelling ta it idee dat dizze swarte gatten matearje stadichoan konsumearje, litte nije hege-definysje 3D-simulaasjes sjen dat se eins in folle flugger konsumpsje hawwe.

De stúdzje docht bliken dat spinnende swarte gatten de romte-tiid om har hinne fersteure, wêrtroch't de gasdraaikolk bekend as de akkresjeskiif útinoar skuord wurdt. Dit proses makket ynderlike en bûtenste subskiven, wêrby't de swarte gatten earst de ynderlike subdisk konsumearje. Debris út 'e bûtenste subdisk dan cascades nei binnen, folje de leechte efterlitten troch de konsumearre ynderlike ring, inisjatyfnimmer in oare konsumpsje syklus. Dit nije ûndersyk jout oan dat it iten- en opnijproses ferrassend fluch bart, mar in pear moannen duorret.

De rappe konsumpsjesyklusen fan supermassive swarte gatten kinne it ûnregelmjittich gedrach fan beskate objekten yn 'e nachtlike himel ferklearje, lykas quasars. Kwasars steane bekend om it abrupt op te flakken en dan sûnder útlis ferdwine. De stúdzje suggerearret dat de drastyske fariaasje yn helderheid waarnommen yn dizze objekten koe wêze in gefolch fan de ferneatiging en oanfolling fan 'e binnenste regio fan' e accretion skiif.

Foarige teoryen oer accretion-skiven hawwe muoite om har intermitterende helderheid en hommelse dimmen te ferklearjen. De oanname dat gas en dieltsjes yn deselde fleantúch en rjochting om swarte gatten draaie as de spin fan it swarte gat hat har gedrach te ferienfâldige. De nije simulaasjes litte lykwols sjen dat de regio om swarte gatten hinne tige chaotysk en tumultuous is.

De simulaasjes namen rekken mei gasdynamyk, magnetisme en algemiene relativiteit en markearre de effekten fan frame-slepen. Spinnende swarte gatten slepe de romte om har hinne, wêrtroch't gas út ferskate dielen fan 'e skiif botst en tichter by it swarte gat oandreaun wurdt. Dizze botsing soarget foar ljochte skokken dy't materiaal nei it swarte gat triuwe.

As de warping fan de accretion skiif wurdt mear útsprutsen, de binnenste regio begjint te skieden fan 'e rest fan' e skiif en wobble ûnôfhinklik. Dit liedt ta it skuorjen en spjalten fan 'e ynderlike en bûtenste subskiven, it begjinnen fan' e fiedingsfrenzy. Materiaal út 'e bûtenste skiif cascades op' e binnenste skiif, propelling it tichter by it swarte gat foar konsumpsje. De swiertekrêft fan it swarte gat lûkt dan gas út it bûtenste diel om it earder lege binnengebiet oan te foljen.

Dit nije begryp fan 'e rappe konsumpsje fan supermassive swarte gatten kin ynsjoch leverje yn it mysterieuze ferskynsel fan kwasars fan feroarjende look. Dizze quasars wikselje yn in relatyf koarte tiid tusken ljochte en tsjustere steaten. Klassike teoryen stride om it rappe ferdwining en it oanfoljen fan helderheid te ferklearjen dat yn dizze objekten wurdt waarnommen.

De stúdzje útfierd troch de Northwestern University smyt ljocht op 'e komplekse dynamyk fan supermassive swarte gatten en har oanlûkingsskiven, daagje eardere oannames út en leveret in djipper begryp fan' e meast ekstreme objekten fan it universum.

boarnen:

- Northwestern University Study