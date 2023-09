FCC fereasket satellytkonstellaasjes om te koördinearjen mei astronomen om ynterferinsje te minimalisearjen

De Federal Communications Commission (FCC) hat de lisinsjes fan Iceye en Planet, twa operators fan satellytkonstellaasjes, bywurke om har te freegjen om mei astronomen te wurkjen om de ynfloed fan har satelliten op grûnbasearre astronomy te ferminderjen. Iceye tafoege acht satelliten oan har konstellaasje, wylst Planet sân fan har oankommende Pelican-ôfbyldingssatelliten mei hege resolúsje tafoege. Beide bedriuwen binne no ferplichte om te koördinearjen mei de National Science Foundation (NSF) om in ûnderling akseptabele oerienkomst te berikken om de effekten fan har satelliten op optyske grûnbasearre astronomy te minimalisearjen.

Dizze resinte oerienkomst folget de eask fan 'e FCC foar SpaceX, dy't frijwillich in koördinaasje-oerienkomst hie útwurke mei de NSF om soargen te meitsjen oer de ynfloed fan har Starlink-konstellaasje op astronomy. Wylst yndividuele stjerrebylden lykas Iceye en Planet's gjin grutte risiko's foarmje, binne astronomen benaud dat it aggregearre effekt fan meardere grutte konstellaasjes astronomyske waarnimmings kin hinderje.

Astronomen hawwe aktyf gearwurke mei SpaceX en oare bedriuwen om de helderheid fan satelliten te ferminderjen, ynklusyf Starlink, om har ynfloed op astronomy te minimalisearjen. It doel is om te soargjen dat satellytkonstellaasjes net helderder binne as magnitude 7. De NSF wurket ek oan koördinaasje-ôfspraken mei OneWeb en Amazon foar har konstellaasjes. De OneWeb-oerienkomst is kompleet, wylst diskusjes mei Amazon's Kuiper-konstellaasje yn 'e lêste fazen binne.

Astronomen hawwe de FCC priizge foar it oanpakken fan har soargen en binne wurdearje fan 'e ynspanningen makke troch satellytbedriuwen om ynterferinsje te ferminderjen. Dizze gearwurking tusken satellytkonstellaasjes en de astronomymienskip sil trochgean foar takomstige systemen, ynklusyf twadde-generaasje konstellaasjes pland troch bedriuwen lykas OneWeb.

