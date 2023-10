NASA's Psyche-missy lanseart suksesfol, markearje konkurrinsje ûnder lansearders

NASA's heul ferwachte Psyche-missy is mei súkses opheft fan Launch Pad 39A yn it Kennedy Space Center yn Florida, wat eardere soargen oer fertragingen fermindere. De missy, dy't as doel hat de metaalrike asteroïde Psyche te ferkennen om ynsjoch te krijen yn 'e formaasje fan rotsige planeten, waard lansearre boppe op in SpaceX Falcon Heavy-raket.

Neist it bestudearjen fan de asteroïde, draacht it romteskip ek de demonstraasje fan Deep Space Optical Communications technology, dy't as doel hat om kommunikaasjebânbreedte te ferbetterjen mei optyske kommunikaasje ynstee fan tradisjonele radiofrekwinsjekommunikaasje.

De 279 km brede Psyche-asteroïde is unyk, om't it de earste metal-klasse asteroïde sil wêze dy't ea ûndersocht wurdt. De romtesonde sil in faze yn gebrûk meitsje en krije in swiertekrêftassistint fan Mars yn 2026 foardat it úteinlik de asteroïde berikt yn 2029. Yn 'e kommende wiken sille de wittenskiplike ynstruminten wurde kontrolearre, en yngenieurs sille de demonstraasje fan optyske kommunikaasjetechnology testen.

In opmerklik aspekt fan 'e Psyche-missy is it gebrûk fan SpaceX's Falcon Heavy, in wichtige mylpeal foar NASA. It is de earste kear dat de launcher de "meast komplekse en heechste prioriteit missys" fan NASA is fertroud. Dit beslút waard makke nei in poging fan twa en in heal jier om alternativen te finen foar it djoere Space Launch System (SLS).

It fertrouwen op SpaceX markearret de beheinde opsjes foar lansearders yn 'e Westerske wrâld. Fêstige providers lykas United Launch Alliance (ULA) steane foar útdagings by it online bringen fan nije raketten fanwege ferskate faktoaren, ynklusyf geopolitike konflikten en fersteuringen fan supply chain. Wylst ULA hopet alternative motoren fan Blue Origin te befeiligjen, hat har Vulcan-raket signifikante fertragingen. De Jeropeeske lansearringproviders ûnderfine ek tsjinslaggen, mei de grûn fan 'e Vega-C en skema-slips foar Ariane 6.

As de opsjes foar lanseartsjinsten ôfnimme, wurde NASA's karren foar har probes en lytse satsen ek beheind. De resinte ynsidinten, lykas it mislearjen fan 'e lansearring fan Rocket Lab yn septimber, beklamje fierder de needsaak foar alternative lansearringproviders om te soargjen dat SpaceX net de ienige opsje op 'e merke wurdt.

Boarne: Dizze ynformaasje is basearre op in artikel út The Register.