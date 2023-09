Ekstreme waarmte kin liede ta útstjerren fan sûchdieren yn 250 miljoen jier, stúdzje fynt

In resinte stúdzje suggerearret dat ekstreme waarmte feroarsake troch de gearfoeging fan 'e kontininten fan 'e ierde yn ien superkontinint kin liede ta it útstjerren fan alle sûchdieren, ynklusyf minsken, yn 250 miljoen jier. De stúdzje brûkte supercomputer-klimaatmodellen om de takomstige effekten fan tektonyske bewegingen en ferhege útstjit fan koaldiokside (CO2) op 'e planeet te foarsizzen.

As de kontininten fusearje, litte fulkaanútbarstings grutte hoemannichten CO2 frij yn 'e sfear, wêrtroch't de planeet flink opwarmt. Dizze temperatuerferheging soe in ûnbewenbere omjouwing meitsje foar sûchdieren, om't se better oanpast binne oan kâlde klimaten en muoite om te gean mei ekstreme waarmte. It takomstige superkontinint soe foar in grut part ûngastfrij wêze, mei mar 8% oant 16% fan syn lângebiet geskikt foar bewenning.

Dr Alexander Farnsworth, de haadauteur fan 'e stúdzje fan' e Universiteit fan Bristol, ferklearre dat de kombineare effekten fan kontininaliteit, in waarmere sinne en ferhege CO2-nivo's resultearje yn temperatueren tusken 40C oant 50C, wêrtroch it ûnmooglik is foar sûchdieren om iten te finen. en wetter boarnen. Minsken soene, lykas oare soarten, har lichems net troch swit kinne koelje, wat úteinlik liedt ta har dea.

De stúdzje foarseit dat CO2-nivo's kinne oprinne fan 'e hjoeddeistige 400 dielen per miljoen (ppm) nei mear as 600 ppm troch de tiid dat it superkontinint, neamd Pangea Ultima, foarmje. De ûndersikers beklamje it belang fan it ferminderjen fan broeikasgassen om foar te kommen dat dizze takomstsenario's earder foarkomme.

De co-auteur fan 'e stúdzje, Dr. Eunice Lo, beklamme de urginsje fan it oanpakken fan 'e hjoeddeistige klimaatkrisis, om't ekstreme waarmte al ynfloed hat op minsklike sûnens. It is krúsjaal om sa gau mooglik te wurkjen oan it realisearjen fan netto-nul-emissies om de skealike gefolgen fan tanimmende temperatueren te mitigearjen.

Dêrnjonken suggerearje de ûndersikers dat by it beskôgjen fan de bewenberens fan oare planeten rekken hâlden wurde mei de ferdieling fan kontininten. In planeet binnen de bewenbere sône fan in sinnestelsel kin noch ûnbewenber wêze as de kontininten konsintrearre binne yn ien superkontinint.

Dizze stúdzje beljochtet de potinsjele skriklike gefolgen fan klimaatferoaring en fersterket de needsaak foar direkte aksje om de effekten te ferminderjen. Wylst it projekteare tiidframe miljoenen jierren yn 'e takomst leit, moat de hjoeddeistige ynfloed fan tanimmende temperatueren net wurde negearre.

