Ferneamden binne bekend om ferskate dieetrends te ûnderskriuwen, en ien fan 'e lêste fads dy't populariteit wint is it dieet "ien miel deis", ek bekend as OMAD. Promininte figueren lykas Bruce Springsteen en Chris Martin fan Coldplay hawwe beweare dat OMAD har helpt om har gewicht te behearjen en fit te bliuwen.

OMAD is in ekstreme ferzje fan fêste diëten, lykas intermitterend fêstjen en tiidbeheind iten. It wichtichste ûnderskied is dat ynstee fan fêstjen op spesifike dagen of iten beheine ta in spesifyk tiidfinster, OMAD-folgers konsumearje al har deistige kalorieën yn ien, grut miel.

Fanwegen it beheinde ûndersyk nei OMAD sels binne de measte oanspraken oer syn effektiviteit basearre op anekdoatyske bewiis of oannames lutsen út stúdzjes oer oare foarmen fan fêstjen. Hoewol guon bewiis suggerearret dat beskate foarmen fan intermitterend fêstjen en tiidbeheind iten kinne helpe by gewichtsbehear en ferbetterje metabolike sûnensmarkers, is it ûndersyk noch altyd yn opkomst.

In stúdzje oer minsken hat oantoand dat it konsumearjen fan ien miel per dei liede ta gruttere fermindering fan lichemsgewicht en fetmassa. It resultearre lykwols ek yn fermindere mager massa en bonkentichtens, dy't potinsjeel liede kinne ta beoardieling fan spierfunksje en ferhege risiko fan bonkenfraktueren as folge foar in langere perioade. Dierstúdzjes hawwe tsjinstridige resultaten produsearre, mei guon dy't oanjaan op gewichtswinning fan it konsumearjen fan ien grut miel.

Mear wiidweidige stúdzjes mei gruttere dielnimmersgroepen en ferskate populaasjes binne nedich om de effekten fan OMAD better te begripen. Undersikers moatte ek de lange termyn ynfloed fan OMAD ûndersiikje en ferskate mieltiid en fiedingskomposysjes beskôgje.

Wylst de oanpak fan ien miel per dei oantreklik liket foar gewichtsbehear, kin it útdaagjend wêze om alle fiedingseasken te foldwaan, ynklusyf enerzjy, proteïne, glêstried, en essensjele vitaminen en mineralen, mei mar ien miel. Unfoldwaande ynname fan fiedingsstoffen kin liede ta spierferlies, constipatie, en minne darmsûnens. Spesjaal omtinken moat jûn wurde oan it konsumearjen fan adekwaat aaiwyt, grienten, nuten, sieden, fruit, hiele kerrels en suvelprodukten as geskikte alternativen om te foldwaan oan fiedingsbehoeften.

It is krúsjaal om te notearjen dat OMAD net wurdt oanrikkemandearre foar bern, persoanen dy't swier binne, plannen om swier te wurden, boarstfieding, of it risiko hawwe om in ietsteurnis te ûntwikkeljen. Boppedat moatte de duorsumens en potinsjele skea fan it dieet op 'e lange termyn foar de algemiene befolking beskôge wurde, foaral om't ferneamden dy't dizze diëten ûnderskriuwe tagong hawwe ta fiedingsdeskundigen, diëten fan hege kwaliteit en oanfollingen.

As konklúzje, wylst it OMAD-dieet oandacht hat krigen, is d'r in krapte fan wittenskiplike bewiis oangeande syn feiligens en effektiviteit. It is oan te rieden om te rieplachtsjen fan in sûnenssoarch professional as registrearre diëtist foardat jo in ekstreem dieet begjinne.

boarnen:

- Amanda Avery, lektor yn fieding, Universiteit fan Nottingham (It petear)